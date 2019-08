Ochoa Antich sobre bloqueo de EEUU: Como siempre pagarán los más pobres

Jhoan Meléndez / 6 ago 2019.- Enrique Ochoa Antich, coordinador del movimiento Juntos, aseguró que el bloqueo total impuesto por EEUU ayer “es terrible para el país”.

“Las recientes sanciones de EEUU son terribles para el país. Como siempre, pagarán los débiles sociales, los más pobres. Apuestan al hambre y al arrase para derrocar a Maduro. Es en lo único que parecen estar de acuerdo Maduro y Trump: en matarnos de hambre. Todos los medios dicen que son semejantes a las que se aplicaron en Corea, Siria, Irán y Cuba. Los oposicionistas las celebran: ¿se darán cuenta de que en esos países sus gobernantes siguen allí? El hambre alimenta las tiranías”, indicó Ochoa Antich en Twitter.

En ese sentido dijo que “por escasos que sean los recursos de un país con ocasión de sanciones externas, siempre serán suficientes para mantener a un Estado policial proto-totalitario y su burocracia, a expensas de las mayorías. Lo bueno que tienen las sanciones es que el gobierno de Trump anuncia así que está posponiendo sine die la posibilidad de una invasión (¿qué diran los extremistas invasionistas?)”.

Ochoa Antich alega que “si no hay consenso en Barbados, si la oposición no acepta un acuerdo parcial con nuevo CNE, elecciones parlamentarias y presidenciales luego, a cambio de levantar las sanciones, el futuro será de hambre, mucha hambre, y Maduro perpetuado en el poder muy probablemente. Conectar estas sanciones con la demanda de Crystallex no tiene sentido. Si ésa hubiese sido la intención, se habrían producido antes de la sentencia. La sanciones son contra Maduro, no contra Crystallex. Y es posible que aún así se pueda ejecutar”.

“Dictada la sentencia, puede ser que por ahora no se pueda ejecutar, pero si Maduro cayese, el juicio seguiría su curso, y en perjuicio nuestro, no sólo por lo hecho por los gobiernos Chávez/Maduro sino por lo hecho y no hecho por el dizque “gobierno” del presidente de la AN”, puntualizó.

