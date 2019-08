NYT: EEUU ofrece amnistía a Maduro si deja el poder

ND / 28 ago 2019 – El enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliot Abrams, aseveró que Estados Unidos no imputaría ni buscaría castigar de ninguna manera a Nicolás Maduro, si él deja voluntariamente el poder, según informó The New York Times.

Abrams dijo que no había visto señales de que Maduro estuviera dispuesto a ceder su puesto. Sin embargo, su oferta de amnistía fue un mensaje para el líder venezolano después de que él y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron de negociaciones de alto nivel entre los dos gobiernos. Abrams aseguró que esas conversaciones no han sucedido.

“No es una persecución”, afirmó Abrams en una entrevista. “No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya”. Agregó, como en un mensaje a Maduro: “No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder”.

Etiquetas: Donald Trump | EEUU | Elliot Abrams | Nicolás Maduro | The New York Times | Venezuela