NTN24: Niños venezolanos son víctimas de homicidio, desnutrición y violencia generalizada

Jhoan Meléndez / 23 ago 2019.- La crisis afecta a los niños del país fuertemente, pues según un reporte de NTN24, estos son víctimas de homicidio, desnutrición y violencia generalizada.



Según la ONG Cecodap, en el 2018, se registró más de 1400 homicidios de menores, además detectaron la violencia policial hacia estos al registrar más de 200 muertes.

“Se registraron este número de homicidios a manos de cuerpos de seguridad del Estado, principalmente a manos de las FAES”, dijo Carlos Trapani, director de la ONG en el reporte.

Cuando no hay recursos en la casa, niños y adolescentes se enfrentan a la calle y buscan en la basura para alimentarse. “Un pedacito de pan o arepa, lo que sea (…) Cualquier cosa que este bueno nos lo comemos”, aseveraron dos entrevistados.

Además de esto la migración también los ha afectado. “Genera un desmembramiento de la familia y también genera una profunda tristeza tanto en el que se queda como el que se va”, acota Trapani.

También los que optan a irse con su hijo no lo tienen fácil. “El pasaporte de mi hijo tardó dos años para que me lo entregaran. Por el mío me estaban cobrando 850 dólares. No tengo derecho a mi identidad”, alegó una madre.

Sumado a esto ya no juegan a ser bombero o a ser abogado, sino a la crisis. “Los juegos que teníamos nosotros ya no existen, juegan es al bachaquerismo y que están vendiendo cosas”, sentenció una señora.

Etiquetas: Cecodap | crisis | Faes | homicidios | niños