Nelson Marval, internacionalista: La intervención militar es una opción pero no la más viable para EEUU

Elías Rivas / 23 ago 2019.- El internacionalista Nelson Marval no descarta que la intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela esté siempre entre las opciones para “salir” de Nicolás Maduro, sin embargo, asegura que no se ha llevado a cabo porque representa un costo “muy alto” para la región.



“Soy de los que piensa que la opción militar siempre ha estado, pero no es la más viable para Estados Unidos, primero por el costo económico. No es igual tener una zona inestable en el Medio Oriente que en su propio continente. Venezuela siempre ha sido un foco importante para América, pero es un gobierno que se sostiene de la guerrilla, grupos terroristas, puede ser que la opción militar provoque que estos grupos se oculten entre sus bosques y hagan un próximo gobierno inestable con guerrilla, por eso Estados Unidos busca la opción institucional para no convertir a Venezuela en una zona inestable”, dijo el internacionalista en Noticias en Vivo, para Vivo Play.

Sobre las negociaciones entre el país norteamericano y altos funcionarios de Nicolás Maduro, tal y como lo reseñó la agencia de noticias AP, Marval maneja dos hipótesis: o se filtró la información o es parte de una estrategia comunicacional, no obstante, asegura que este tipo de encuentros siempre se han dado, incluso antes del 23 de enero y no solo entre Maduro y EEUU sino también con Juan Guaidó.

“Este tipo de reuniones normalmente se hacen en el mayor de los secretismos, puede ser que la información se filtró y el gobierno de Trump no le quedó más remedio que hacer evidente lo que se rumoreaba desde hace mucho (…) o puede ser parte de una estrategia, es difícil determinarlo, pero todo apunta a que sí. Ellos negocian desde el día 1, incluso antes del 23 de enero, negociaciones han habido siempre, pero no son públicas. Si la filtración de la información fue adrede o accidental, sin duda muestra a un gobierno demasiado débil. Ya puertas afuera el gobierno de Maduro no refleja esa unidad que tanto habían mostrado”.

Y continuó: Eso de que Diosdado diga que es mentira, luego sale Maduro diciendo que es verdad e intentando mostrar que tiene el sartén por el mango, lo que evidencia es que EEUU juega al dilema del prisionero, en la Teoría del Juego. Tengo a dos prisioneros, los coloco en salas distintas y les muestro dos opciones: cooperar o tracionar. Cuando leemos toda la información en torno a esto pareciera que sí la están aplicando a ver si cooperan o se traicionan, pero como la naturaleza del ser humano va ser siempre el protegerse a sí mismo, pareciera que se van a traicionar mutuamente y a esto está jugando el gobierno de los EE. UU”, explicó el internacionalista.

En relación a los acercamientos Canadá Cuba, Nelson Marval no muestra mayor optimismo, insiste en que dicha reunión no terminará en nada concreto.

“Creo que este acercamiento Canadá y Cuba es otra de las estrategias de la región para tratar de desilusionar la situación venezolana, el tema es que los resultados serían inciertos porque a Cuba menos le importa que el gobierno de Maduro salga de poder, seguimos dando petróleo a precios irrisorios y es el principal aliado político. Quizás es un acercamiento a ver qué puede hacer Cuba para culminar con el gobierno de Maduro, pero sinceramente no creo que de allí salga algo, creo que es más para saber la posición cubana, pero no creo que se llegue a algo en concreto”, finalizó.

Etiquetas: EEUU | intervención militar | Nelson Marval | Venezuela