Estafa informática: La nueva modalidad de robo que se impone en Venezuela

ND / 15 ago 2019 – En Venezuela a algunos les roban sus vidas a cambio de bienes materiales antes de presuntamente irse del país, en la nueva modalidad de robo que se impone, según reporta Impacto TDN.

El portal detalla que estafadores informáticos planificaron un encuentro con un comerciante y dos personas más que lo acompañaban, se encontraron en un sitio público, y luego la estafadora los lleva hasta su casa para ver una camioneta 4Runner que supuestamente iban a vender, cuando de repente llegaron cuatro motorizados y los despojaron de 12.000 dólares, y además los asesinaron.

Javier Gorriño, director de PoliHatillo, explicó que “el modus operandi es que normalmente una mujer ofrece un vehículo en venta de cualquier tipo y cita a las personas para hacer la transacción en un sitio determinado de Venezuela”.

“Se aseguran que las personas lleven las divisas en efectivo, no admiten transferencias, dicen que no tienen cuentas, que se van del país urgentemente. Simplemente dicen que la persona que oferta el vehículo no tiene cuentas ni tiene ningún allegado con cuentas en el exterior. Eso se debe denunciar obviamente en el Cicpc, en la jurisdicción de hurto y robo, ahora lo que si se debe hacer es no seguirlos, cuando uno ve una oferta demasiado barata, y luego ve ciertas características que tiene que ser en vía pública, y todo ese montón de cosas, es preferible que pierda ese negocio a que pueda perder la vida”, concluyó Gorriño.

