Yoelkys Frontado, una modelo enamorada y torturada en el Sebín

“Amarte es esperarte entre estas frías paredes a que vengas a salvarme antes de que la muerte llegue. Amarte es una decisión de mi corazón y de mi mente puesta a prueba por unos salvajes que me han secuestrado para no verte. Amarte es anhelarte sin enloquecerme en medio de tanto dolor en esta celda llena de odio y terror. ¿Nixón: cómo no amarte si eres mi todo incluso en este infierno en el que caí al ser leal a ti y a nuestra gente?”, sentencia Yoerlkys con una mirada perdida por las torturas recibidas al ser detenida cuando allanaron su casa el 12 de abril de este año, sin orden judicial, buscando a su pareja quien es un ex preso político acusado de terrorista por el gobierno de Nicolás Maduro Moros.

Desde que empezaron las detenciones de los manifestantes ella oraba para que pronto salieran de aquel lugar en el que irónicamente hoy está recluida sufriendo los tormentos de soledad, abandono, depresión, tortura, insalubridad mientras siente que su belleza se marchita en el tiempo rutinario en que las horas son una indicación de vejez más no de libertad.

Fue imputada con los cargos de Asociación para Delinquir y Manejo de Explosivos. De los cuales es totalmente inocente.

El estar con presas comunes empeora su situación porque hay mucha envidia y rivalidad. Yoelkys es modelo y ha participado en concursos como el de Señorita Táchira, Señorita Deporte Venezuela y Chica Meridiano en los que se destacó por su indiscutible belleza. “No creo soportar esto por mucho tiempo los funcionarios me torturan para sacarme una información que no tengo y algunas chicas se divierten haciéndome maldades como esconderme el cepillo para que no pueda peinarme y me vea fea” Se quejó con Michael Vargas, su amigo el cantante, quien también se encuentra injustamente detenido y logró pasar a saludarla.

“No hay manera de que te veas fea, eres muy hermosa, además de que estás muy bien preparada. Eres Contadora Pública, estudiante de Recursos Humanos y ellas lo saben por eso te fastidian. Así que ánimo amiguita que pronto saldremos de esta y podrás volver a los brazos de Nixón” Le aseguró Michael con una gran sonrisa y deseando creer en sus propias palabras. En la cárcel el tiempo es como si no pasara por lo que unos a otros tienen que ayudarse a levantar el ánimo.

La vida de sus familiares también cambia. En el caso de la mamá, su padrastro y la hermana de Yoelkys, quienes son del Táchira, han tenido prácticamente que mudarse a Caracas para poder visitarla todos los días, llevarle la comida y una fuerte dosis de esperanza, lo que en un país que se está cayendo a pedazos es difícil tener y mantener incluso en libertad porque quien no se muere de hambre lo hace por falta de medicinas así que el caer preso es como sentenciarlos a todos a la muerte si no se tienen los recursos para mantenerse.

Yoelkys es la antítesis de un país mágico y glorioso en el que se respetaban a nuestras misses y las niñas soñaban con “Una noche tan linda…” y ser coronada como Miss Venezuela. Por eso todos debemos de abogar no solo por la libertad de esta joven sino también por lo que ella representa. Únete a nuestra campaña.

