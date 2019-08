Murió en Colombia el cantante Fernando Colina por no recibir atención médica

Oleg Kostko / foto: Primicias24 / 15 Ago 2019.- El cantante venezolano Fernando Colina murió por no recibir atención médica tiempo para tratarle una peritonitis que le afectaba, el hecho ocurrió en la localidad neogranadina de Villa del Rosario en el Norte de Santander.

De acuerdo a lo reseñado por la televisora Caracol Colombia su esposa denunció que en el hospital le habrían negado la atención médica por ser venezolano.

“Cuando me vine acá me dicen que espere, se hicieron las 9, 10 y 11 y le pregunte al doctor y me dijo espere que llegan otros doctores”, denunció su esposa Haydé Polanco, quien mencionó que luego de esto se trasladó a la cruz roja donde le fue detectada la peritonitis, sin embargo en la Cruz Roja le dijeron que lo llevara nuevamente al hospital de Villa del Rosario.

Polanco relató que una vez de regreso a dicho hospital uno de los médicos le dijeron que: “Tienen que esperar. Ustedes son venezolanos, acá el colombiano es una cosa y el venezolano es otra. Hay que tener un carné para poder tener salud acá”.

Al no recibir atención se fue con su esposo, pero horas después falleció. Colina tenía nuevos proyectos para emprender en Colombia. “El proyecto que tenía era hacer música, hacer su orquesta acá. Fíjese la negligencia no lo dejó. Acá tenemos un mes, hace una semana falleció”, lamentó la esposa del hoy occiso.

