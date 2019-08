MPV: Régimen solo busca la inacción de la AN con su intensa persecusión

Jhoan Meléndez / Nota de prensa /14 ago 2019.- El dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Elia Cabello, dijo que hay preocupación en el partido por la “intensa persecución contra los diputados que solo busca la inacción de la AN y sus parlamentarios”.



“Ratificamos nuestro apoyo a la AN, que no es solo reconocida por órganos internacionales sino por nuestro pueblo; por eso podrán perseguirnos pero no detenernos. No vamos a retroceder ni un paso. Desde el MPV continuaremos luchando firmemente desde sus direcciones regionales, con su movimiento juvenil más activo que nunca, hasta lograr una Venezuela libre”, expresó Cabello.

Por su parte, Marivi Calzadilla, hija del parlamentario Simón Calzadilla quien cumplió 100 días en la clandestinidad y miembro de la juventud del MPV, agregó que han sido meses de mucha angustia para su familia pues son víctimas de “persecución constante por parte del régimen”.

“Mi papa sigue con su convicción intacta. Basta de violar los derechos de los venezolanos; el pueblo quiere cambio y por ello nos mantendremos en pie de lucha. Le pido al régimen que cesen las injusticias porque sus atropellos han traído mucho sufrimiento al pueblo”, acotó.

Luis Arguinzones, otro miembro de la juventud del MPV, anunció la iniciativa de llevar al seno de la AN la discusión del Tratado Internacional de Derechos de la Juventud contemplada por la Organización Iberoamericana de Juventud.

“Es pertinente que se discuta y se evalué la posibilidad de que Venezuela ingrese a la Organización Iberoamericana de Juventud, porque vemos con tristeza que la diáspora venezolana está repleta de jóvenes y a muchos de ellos se les están violando sus derechos humanos en las Américas. Asimismo, nos preocupa la persecución y arremetida de Nicolás contra los jóvenes, las casas de estudios y la autonomía universitaria”, puntualizó Arguinzones.

