Monseñor Azuaje a Infobae: Cualquier negociación debe estar dirigida a una elección y un cambio de régimen

ND / 23 ago 2019.- El monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y arzobispo de Maracaibo reiteró este viernes, en una entrevista a Infobae, que Venezuela vive bajo un “régimen de facto” que no respeta garantías democráticas ni la dignidad de los ciudadanos, además, señala a Maduro como el principal responsable de la crisis que atraviesa el país.



A juicio de Azuaje el problema político en Venezuela no se ha resuelto por falta de voluntad entre quienes deben asumir estas responsabilidades, por eso considera que hace falta mucho para que se dé un acuerdo entre las partes, sobre todo, un acuerdo que tome en cuenta a los venezolanos.

