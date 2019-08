Miguel Henrique Otero: Diosdado está obsesionado con la acusación de narcotráfico

ND /5 ago 2019.- El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero -ahora en el exilio- descartó en una entrevista para Infobae que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, esté obsesionado con el medio impreso, sino más bien, con la acusación de narcotráfico que desde allí se hizo. “Creo que Diosdado (Cabello), más que con El Nacional, está obsesionado con la acusación de narcotráfico. Por ejemplo, en el caso de Tareck El Aissami, que lo acaban de ubicar entre narcotraficantes más importantes del mundo según la DEA, estar en esa lista es verdaderamente terrible”.

“Diosdado, que no pudo demandar ni al ABC de España, ni a The Wall Street Journal, la paga con El Nacional. La pagó con el sofá, y tiene un juicio interminable, porque nosotros no fuimos los que produjimos esa noticia inicialmente. Está obsesionado con esa acusación de narcotráfico, que es parte de una investigación que se confirmó se está haciendo”, respondió Otero al periodista Sergio Moreno González.

