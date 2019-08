Mercedes Malavé: Las elecciones son una amenaza para el chavismo

ND / 29 ago 2019 – La presidenta del partido Copei, Mercedes Malavé, sostuvo este jueves que espera que los próximos comicios se realicen sobre unas “condiciones electorales realistas”, que permitan a los venezolanos ejercer su derecho al sufragio tranquilamente.

“El país necesita gobernabilidad, el país necesita resolver un montón de problemas concretos que está padeciendo la gente producto de un fracaso económico amentado ahora por el bloqueo. Las relaciones gobierno-oposición deben recomponerse, en el país debe haber una dirigencia tanto chavista como opositora centrada en los problemas de la gente, y para eso está la Asamblea Nacional, mucho mejor que reuniones en Barbados o en otro país. Necesitamos que esas elecciones no se den en un clima amenazante, como un sector de la oposición que lo que ha hecho es agravarla, sino que tiene que ser un clima democrático, y que la gente debe animarse a votar”, detalló Malavé al programa Sin Duda de Unión Radio.

La presidenta del partido Copei agregó que “Diosdado Cabello habla de elecciones como si fuera una amenaza para la oposición, pero en realidad es una amenaza para el chavismo, pero claro hablan de elecciones ya anticipadas, para que al día siguiente salga Guaidó diciendo: no vamos a ir a votar, entonces esa es justamente la respuesta a ese tipo de amenaza y de provocación. Nosotros tenemos que lograr unas condiciones electorales realistas, no una fantasía incumplible, deben ser realistas, donde se tomen en cuenta las peticiones de los dos factores, donde se pueda hablar con expertos del tema electoral para que las personas que están dudosas vayan a votar con seguridad, eso es lo que hay que hablar con el gobierno, porque nosotros queremos participar. Al gobierno ni a la oposición les sirve tener la mayoría, sino hay una buena relación en la Asamblea Nacional, y no seguir en la confrontación”.

