Menores de edad no podrán salir de Venezuela sin la autorización de un tribunal

ND / 5 ago 2019 – Desirée Vitale, gerente general de Dava Abogados, informó este lunes que los padres que están fuera del país y quieren llevarse a sus hijos desde Venezuela deben comprobar todo legalmente y esperar respuesta de los tribunales tras la reciente circular del Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

“A partir del 16 de julio del año en curso salió esta circular del Saren a través de la cual se suspenden todos los servicios y autorizaciones que habían sido otorgados a terceros e incluso entre padres a nivel de notarias, para de alguna manera permitir la salida de niños, niñas y adolescentes del país, esta disposición que tiene el Saren no sólo tiene relevancia de que cobra vigencia hacia el futuro, sino también anula todos los poderes y autorizaciones que estuvieran vigentes a la fecha emitida por notaria. Esto indica que solamente entre padres puede darse esa autorización, adicionalmente si uno de los padres se encuentra fuera del país, pues no podrá delegar en ningún tercero e incluso en el otro representante lo que es cualquiera de los atributos de la patria potestad, esto significa que bueno anteriormente, antes de esa circular, el papá o la mamá se iba del país y dejaba un poder donde cedía todo lo pertinente a la patria custodia del infante, lo que se establece ahora es que esa autorización va a ser ahora en los tribunales de protección. Si uno de los padres está fuera del país pues ya no podrá realizar un poder y efectuarlo afuera, sino que ese poder va a ser más una manifestación de voluntad debidamente notariada, legalizada y apostillada ante el consulado que corresponda donde manifiesta que desde hace determinado tiempo está fuera del país, y que para ello no tiene ninguna objeción en la persona que salga del país en esa determinada fecha, pues sea su mamá o su papá, y ya los abuelos no podrán tener esa posibilidad y hay dudas”, detalló Vitale a Aryeli Vera de Unión Radio.

La representante de Dava abogados agregó que “en los casos que sean los abuelos, deben acudir a los tribunales de protección a tramitar la guardia y custodia respectiva para ese niño, niña y adolescente. Hay alternativas como lo son las cartas rogatorias, o las solicitudes de asistencia mutua entre los países donde se encuentre el representante legal y que puede hacer ese enlace. Lo principal es la asesoría y la asistencia, para esos trámites deben estar obligatoriamente asistidos por un abogado, en caso de que no puedan costearlo, el tribunal asigna un representante Ad hoc, y por él no debe pagar nada, y lo que es importante es que las personas cuenten con todo el soporte que justifique la necesidad de ese permiso o de esa autorización, se debe verificar todo. Hay delitos bien importantes con la trata de personas, sobre todo con el caso de los menores de edad, y se busca limitar eso y que todo sea legal”.

“Esta circular viene a regularizar lo que la ley ya establecía, que era los consejos de protección, el consejo de derecho y los tribunales, ahora se busca verificar las circunstancias en general. Padres que están afuera deben enviar su autorización, pero también copia de su pasaporte, su constancia de residencia si lo tiene, para que sea el tribunal el que pueda decidir, porque las decisiones a nivel de tribunal tienen que ver con la jurisdicción, y la jurisdicción corresponde a país como una cuestión de soberanía. Pretende también evitarse la cantidad de restituciones internacionales que se presentan en la actualidad, y los infantes están fuera de la guardia del padre que les corresponde. A partir del 16 de agosto del año en curso, los tribunales con competencia en materia civil y en materia específica del niño, niña y adolescente, van a entrar en receso judicial, eso quiere decir que cualquier trámite que se haga luego del 15 de este mes no podrá llegar a culmino hasta el 16 de septiembre en este contexto, no puedo precisarlo con certeza pero es probable que ante situaciones de emergencia por el cronograma que establezca el Tribunal Supremo de Justicia, puedan hacerse ese tipo de requerimientos”, concluyó.

Etiquetas: Migrantes menores de edad venezolanos | Migrantes venezolanos | Saren | Venezuela