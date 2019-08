MCM: Esta nueva arremetida contribuye con terminar de decantar lo que hay que hacer

ND / 12 ago 2019 – La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseveró este lunes que el diputado Juan Pablo García es ejemplo para su familia y todo el país, e instó a la comunidad internacional a actuar inmediatamente.

“Si algo es Juan Pablo García es el gran amigo, todo el mundo lo quiere, todo el mundo cuando tiene un problema lo busca, siempre encuentran en él una palabra de aliento, de protección, de respeto, no solamente su calidad humana sino su profesionalismo, como trabaja, no descansa. Si hay algo que lo marca es ese coraje que él tiene, allí uno se inspira como venezolano, sé que él sabía que la persecución estaba allí, no es cualquier estado, no cualquiera ha dicho las cosas que él ha dicho siempre, y que repetía en esto días, por eso quiero decirle a su esposa y a sus cinco hijos que deben sentirse hoy más que nunca orgullosos de su padre, un padre que ha entregado todo para dejarles a ellos y a todos los niños de Venezuela una nación de la cual se puedan sentir muy orgullosos”, expresó Machado en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

La representante de Vente Venezuela agregó que “si creen que persiguiendo nos callan, pues ya van a ver, lo mejor de Venezuela está por venir, Venezuela nació para ser libre, la vamos a salvar, la vamos a liberar y nos vamos a reconstruir orgullosos de hombres como Juan Pablo García. Esta nueva arremetida contribuye con terminar de decantar lo que hay que hacer, y lo que no hay que hacer, no podemos seguir permitiendo desviaciones, dudas, debilidad, aquí hay una sola ruta, la ruta que defiende Juan Pablo García, la del coraje, la de firmeza, la del 233, además la que respaldan los aliados internacionales, porque si alguien tenía alguna duda después de todos los eventos de la semana cuando se emitió la nueva orden ejecutiva de la Casa Blanca queda claro que aquí nadie cree en falsos diálogos, nadie, y ese diálogo lo único que ha servido es para darles una excusa a los que quieren darle más tiempo al régimen, estén dentro o fuera del país, y Venezuela no tiene más tiempo”.

“Estas son horas muy oscuras pero han habido pasos muy importantes, y así como hemos pasado mucho tiempo donde sentimos que se paraliza el tiempo y que no pasa nada, hemos visto en las últimas horas como esta situación se acelera en un proceso que nos va a llevar inevitablemente a la liberación del país, nadie te puede decir el día exacto, o el evento exacto, lo que sí sabemos es que es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, y el llamado a la comunidad internacional toda es que actúen ya, lo dijo Bolton, ya se acabó el tiempo de la retórica, de la declaradera, de la reunidera, porque cada día que pasa es muerte y hambre, y éxodo, y hay que actuar”, concluyó.

Etiquetas: Asamblea Nacional | comunidad internacional | Juan Pablo García | María Corina Machado | Venezuela