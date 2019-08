MAS: El único camino es la negociación

Caracas 26/08/19. (PS).- Jesús Tapia, secretario nacional juvenil del Movimiento al Socialismo MAS, rechazó las visiones políticas de un sector de la oposición así como del gobierno de Maduro, quienes, desde su perspectiva, “han venido irresponsablemente anunciándole a la nación posiciones anticipadas frente a un proceso electoral que pudiese convertirse en una salida para la solución de los problemas que presenta todo el país”.

Agregó, “A los ciudadanos no se les ha hablado con la claridad que corresponde, por lo que es inaceptable que lo único que escuchemos sea como se vende la posibilidad de no participar en un proceso electoral porque no habría las condiciones. Se trata de que entendamos que ir a unos comicios nos permitiría avanzar por encima del grave conflicto que atravesamos”.

El dirigente naranja condenó que el Gobierno nacional siga insistiendo en mantener dividida a la oposición, mientras que esta “no ha sido capaz de reencontrarse y fijar un único propósito que pueda ser presentado a la mayoría que aspira un cambio en lo económico y en lo político”, advirtiendo que tal situación “coloca a Maduro y quienes lo acompañan con una ventaja frente a los últimos acontecimientos”.

Enfatizó que en Venezuela hay dos grupos que representan tanto a una parte de la oposición venezolana como a representantes del gobierno, los cuales dicen “actuar en nombre de todos los venezolanos en los últimos procesos de diálogo, que por cierto, han fracasado y donde estos dos sectores que son parte de la polarización, no dicen nunca de forma franca sobre lo que allí están buscando y cuáles son los propósitos en las negociaciones que realizan”.

Por otra parte, celebró el acto realizado el pasado viernes en la Universidad Central de Venezuela donde representantes del gobierno, sectores de la sociedad civil, la Iglesia y una parte de la oposición venezolana “fueron capaces de encontrarse y de decirle al país que la única posibilidad de salir del conflicto es a través del proceso de diálogo y la negociación política”.

Recordó que desde el Movimiento al Socialismo se ha insistido en la necesidad de conformar un proceso de diálogo nacional, donde la negociación política le permita, “no solo a los actores políticos sino a los distintos factores del país, presentarle a los venezolanos la posibilidad de una salida en el marco constitucional” esto porque en su opinión, los sectores políticos que forman parte de la polarización se han venido retroalimentando únicamente de la confrontación, dejando a un lado los intereses nacionales.

“Hemos mantenido nuestra coherencia política en los últimos 8 años diciéndole a los venezolanos que esta es la ruta”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

