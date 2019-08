MAS: Ni el chavismo ni la oposición defienden a Citgo

Caracas 05/08/19. (PS).- El secretario general del Movimiento al Socialismo MAS, Felipe Mujica, advirtió que la situación judicial que atraviesa Citgo en los Estados Unidos deja en evidencia que el país no tiene quién resguarde sus intereses.

“Ninguna de las partes en pugna ha asumido plenamente la defensa de un bien que es propiedad de los venezolanos y una de las empresas más importantes que el país tiene”.

Explicó que este conflicto, que viene de la época de Chávez y que tiene que ver con Crystallex empresa canadiense que fue expropiada por él en su momento se ha complicado aún más cuando unos gobiernos han reconocido “por una parte a Guaidó y por otra a Maduro, circunstancia que nos muestra que Venezuela quedó completamente a su suerte”.

Señaló que ante esto, los que tratan de repartírsela hacen como ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, tomar para sí la mejor parte, destacando además que esta situación solo ocurre como consecuencia de tener un país “dividido, confrontado e indefenso”, poniendo como ejemplo que se trata de “dejar un carro con los vidrios abiertos y la llave puesta en cualquier sector marginal de Caracas y pretender buscarlo 5 minutos después”.

Negociación en Barbados

Por otra parte, Mujica precisó que en cuanto al encuentro entre representantes de Nicolás Maduro y un sector de la oposición venezolana en Barbados, habrían conversado el pasado jueves y viernes donde no se produjo ningún acuerdo de los temas trascendentes que los venezolanos estamos esperando se resuelvan por el nacimiento de proposiciones conjuntas facilitadas por los países que también se encuentran presentes en calidad de facilitadores

Señaló que hasta ahora, “las alternativas políticas no aparecen en ninguna parte así como tampoco la posibilidad de soluciones, mientras que los enunciados de lado y lado siguen siendo los mismos, por una parte Maduro vete ya y por otra que las medidas sean levantadas si no, no se conversa, posiciones que no tienen ninguna viabilidad por ser antagónicas entre los dos en pugna incapaces de poder otorgar concesiones al otro”.

“Se entiende que cuando hay negociaciones de este tipo, hay una parte que no se conoce por aquello que hay que garantizar la privacidad de los encuentros para que los acuerdos puedan avanzar, pero lo que no está claro para nadie es que no haya ningún tipo de información por lo que lamentablemente, los venezolanos tenemos que andar por los caminos verdes tratando de averiguar qué es lo que pasa en Barbados”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

vaya al foro

Etiquetas: Citgo | MAS