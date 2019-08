Marianella Herrera (nutricionista): la dieta del venezolano se basa en arroz, pasta, harina y grasas

Anaisa Rodríguez / 15 ago 2019.– La directora del Observatorio Venezolano de Salud, Marianella Herrera indicó este jueves que la dieta de la mayoría de los venezolanos está conformada básicamente por 4 alimentos, debido al bajo poder adquisitivo y la falta de producción nacional.

“Solo después de esto vienen los tubérculos y leguminosas, todo lo que es proteínas de origen animal están en este momento de capa caída, así lo dijo en entrevista en TV Venezuela. El gran problema en este momento no es el desabastecimiento, vas a ir a un supermercado y vas a ver que está bastante lleno, pero a precios inaccesibles para la mayoría de las personas. Ayer lo expresaba el presidente de Fedeagro, la producción nacional va de capa caída y esto nos deja sin productos producidos en el país que ayudarían a la alimentación de los venezolanos”, expresó en entrevista por Tv Venezuela.

Herrera refirió “estudios de 2011 y 2012 daban una importante asociación entre vivir en un hogar con inseguridad alimentaria y ser obseso en aquel momento” y añadió “cuando las sanciones distaban muchísimo de ser dictadas teníamos un problema de hambre oculta, con el incremento de la obesidad y sobrepeso, ya que lo único que podían comprar eran alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes”.

Asimismo, resaltó que siempre ha habido factores que llevan a incrementar la inseguridad alimentaria. “El acceso, la disponibilidad, el acceso a los servicios para lograr la bioutilización de los alimentos. Porque no hago nada teniendo 3 paquetes de caraotas en mi casa si no tengo gas para cocinarlo, o no tengo luz y no puedo cocinar porque mi cocina es eléctrica”.

