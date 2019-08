El ejemplo

En medio de la actual situación venezolana, los gobiernos de corte democrático, ya sean en los estados y, sobre todo, en las ciudades, deberían ser ejemplo de rectitud, moralidad, transparencia y de participación ciudadana.

En este momento tenemos varias ciudades que deberían erigirse como ejemplo para todo el país, como son: Chacao, Baruta, El Hatillo y Lechería.

Sí estas ciudades, gobernadas por alcaldes proveniente del seno de los factores democráticos del país, deberían ser una vitrina de pulcritud administrativa, de solidez moral, transparencia gubernamental y participación.

Es a través del ejemplo que podemos demostrar que podemos ser mejores cada vez, que sí existen otros caminos a andar, y que no todo está perdido en la sociedad actual, como suelen pensar algunos pesimistas.

No obstante, no se ha logrado proyectar la imagen ejemplarizante desde algunas de estas ciudades. Pongamos en la escena el caso de Lechería, a pesar de ser el municipio más opositor de Venezuela, estadísticamente hablando, no ha exteriorizado los valores anunciados con anterioridad.

La rectitud de los procedimientos parecieran estar en tela de juicio cada día, la moralidad no es una de las virtudes de quienes dirigen y han dirigido al municipio, y no hablemos de la transparencia, ya que las denuncias de la ausencia de ésta son cada vez más grandes y contundentes.

Y, cuando nos referimos a la participación ciudadana, pareciera que en Lechería solo “se le participa a los ciudadanos lo que la Alcaldía va a hacer o dejar de hacer”, lo que es una burla cotidiana al papel que están llamados a jugar cada uno de los vecinos de esta ciudad.

Ante esto, somos los ciudadanos los llamados a exigirles a sus autoridades a convertirse en ejemplo, aunque sea forzoso, de buen gobierno. Si los alcaldes no comprenden el rol que les ha tocado desempeñar en las actuales circunstancias del país, serán los ciudadanos los que asuman la materialización del ejemplo.

Sí, el ejemplo no necesariamente lo tienen que dar los gobernantes, sino que cada uno de nosotros como ciudadanos, podemos marcar una diferencia, cumplir con nuestros deberes, exigir nuestros derechos, involucrarnos más en la toma de decisiones, intervenir como entes contralores y veedores en la administración de los recursos de la ciudad.

Tú y yo, podemos ser ejemplo en nuestras ciudades, podemos marcar el camino para la construcción de ciudades más democráticas, más participativas, de más desarrollo sustentable, y más transparentes.

Participemos, activémonos, actuemos como factores de cambio, como ejemplo de que otra Venezuela sí es posible.

@malemalaver

