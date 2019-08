Maduro: A Trump lo tienen engañado sobre Venezuela

Jhoan Meléndez / 20 ago 2019.- Nicolás Maduro aseguró que a Donald Trump lo tienen engañado sobre Venezuela “y a él le gusta que lo engañen”, además dijo que “ojalá un día le llegue la verdad sobre nuestro país”.



Por otro lado afirmó que los gobernadores opositores “son unos vagos inútiles que no hacen nada y son puro bla bla bla”. “Por eso nosotros tenemos protectores en los estados que hacen de líder. A partir de hoy todos los gobernadores y protectores están habilitados para recuperar los sitios religiosos”, precisó Maduro en cadena nacional

En ese sentido comunicó a todos los curas “que estoy listo para reconstruir todas las iglesias y lugares religiosos de los pueblos”. “Nuestra revolución si es humanista, y de verdad verdad, es cristiana”, aseveró el Mandatario.

Por último alegó que “a mi no me va a parar nadie compadre, ninguna guerra psicológica ni nada. Pase lo que pase, la revolución no la va a derrumbar nadie. Tiene para sobreponerse ante cualquier circunstancia.

Etiquetas: Maduro | oposición | Trump