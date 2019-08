Maduro: Trump le hace a Venezuela lo que Hitler a los judíos

Jesús A. Herrera S. / 16 ago 2019.- Nicolás Maduro consideró este viernes que el presidente estadounidense Donald Trump, hace con Venezuela lo que Adolf Hitler, dictador alemán, hizo con el pueblo judío.



“Nos están haciendo más o menos lo que los nazis le hicieron a los pueblos de Europa en los años 40, lo que le hicieron al pueblo judío. Donald Trump le hace a Venezuela lo que Hitler le hizo al pueblo judío, perseguirlo, allanarlo, bloquearlo”, expresó.

En ese sentido, recalcó que para estas “agresiones” hay un “plan” para “enfrentarlas” y que el mismo es “revisado” todos los días por el equipo de gobierno socialista.

En tanto, se refirió a Tareck El Aissami e insistió en que es un “perseguido” del gobierno estadounidense y que las acciones en su contra son para “vengarse” porque “es árabe, es revolucionario, es honesto y es firme”.

“Porque es hombre que como ministro del Interior, es el que más golpes en la historia le dio al narcotráfico internacional, el cual tiene vínculos en el poder de EEUU y todo lo que hace es para vengarse de un hombre como Tareck que siendo joven no le tuvo miedo a las mafias y se les fue de frente”, dijo Maduro.

No obstante, exaltó que aun cuando EEUU “persigue” las exportaciones y las importaciones, así como “bloquea” la economía venezolana, “haga lo que haga, no ha podido ni podrá con Venezuela, no podrán con nosotros”.

Etiquetas: bloqueo | EEUU | hitler | judíos | Maduro | Trump | Venezuela