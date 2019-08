Maduro: ¡Quiero elecciones ya!

ND / 16 ago 2019 – Nicolás Maduro sostuvo este viernes que está “deseoso” de que el CNE y la Constituyente convoquen a elecciones parlamentarias lo antes posible.

“Vamos a tener nuestras propias semillas para la siembra, nuestros propios sistemas científicos. Más temprano que tarde Venezuela declarará la semilla para que sea producida en todos los rubros de manera autogestionada y autosostenida. Debemos unir el movimiento espontáneo de nuestros trabajadores con la ciencia y la tecnología. La clase obrera debe producir soluciones. Debemos producir más petróleo, más oro, más papa, más frijoles, más comida. Los asesores que tenemos de China y Rusia nos han dejado planes para los próximos años”, afirmó Maduro por VTV.

Sobre la crisis actual del país agregó que “en lo social somos unos campeones mundiales, pero en la economía a veces las cosas no caminan como uno quiere, si no es por lo social, no hubiésemos resistido como lo hemos hecho. En lo económico falta mucho por hacer, y sobre todo en esta etapa de bloqueo y sanciones de Donald Trump contra Venezuela”.

“Estoy deseoso de que haya elecciones, quiero lecciones ya, porque me gusta la batalla de ideas, y en lo político en las próximas elecciones les vamos a dar una paliza a los golpistas vende patria. Vayan preparando los candidatos de la clase obrera para las elecciones parlamentarias”, aseguró.

Anunció que a partir de este sábado 17 de agosto, los consejos productivos de los trabajadores (CPT) formarán parte de las estructuras de la vicepresidencia de Venezuela. “Yo quiero un informe semanal de los CPT para yo tomar decisiones con todas sus propuestas, me debe llegar todos los viernes”, acotó.

Etiquetas: AN | EEUU | elecciones en Venezuela | Ncolás Maduro | Trump | Venezuela