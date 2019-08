Maduro: Propongo mesas de diálogo que se extiendan por años si es necesario

Jhoan Meléndez / 2 ago 2019.- Nicolás Maduro a través de cadena nacional, agradeció al Gobierno de Barbados por prestar su colaboración en las mesas de diálogo con la oposición.

“Quiero agradecer al Gobierno de Barbados todo su apoyo para que se pueda llevar a cabo del diálogo… Yo he propuesto una idea central: Establecer una mesa permanente de diálogo político, que sean capaz de pasar meses y años con tal de pasar cualquier coyuntura, sin interferencia del imperialismo, y para solucionar los conflictos del país. Es la idea central de Barbados. Empezamos por 6 puntos y ya van muchos más, pero no los puedo revelar”, indicó Maduro.

El Mandatario también agradeció a la oposición que está asistiendo a Barbados y Noruega por “mantenerse firmemente en el diálogo político. Les agradezco”.

“Este conflicto con el imperio tenemos que resolverlo ejerciendo la independencia y en paz. Por eso yo pido todo el apoyo de Venezuela para llevar a cabo estos diálogos en paz… EEUU cree que por una sanción vamos a temblar. Cada sanción es recibida con repudio por los venezolanos y con el objetivo de sabotear el diálogo”, expresó.

A dos días de cumplirse un año del atentado en su contra, adicionó: “Fue Dios que nos salvó la vida. Habían bombas por todos lados. Me preguntan por qué me siento con los que me intentaron matar, con los que me tratan de derrocar con golpe de estado, con los que piden una intervención de fuerzas extranjeras ¿saben por qué lo hago? Porque hay que aprender a tragar tierra por la paz de Venezuela, y yo soy capaz de hablar hasta con el diablo”.

Etiquetas: Barbados | diálogo | EE.UU | Maduro | oposición