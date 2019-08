Maduro: Los problemas de los venezolanos debemos resolverlos nosotros mismos

Jhoan Meléndez / 8 ago 2019.- Nicolás Maduro manifestó en cadena nacional que nadie debe meter sus manos en los problemas de los venezolanos “y mucho menos Donald Trump”.



“Ya basta, tenemos derecho al futuro y que se respete nuestra autodeterminación. Los problemas de los venezolanos debemos resolverlos nosotros los venezolanos. Nadie debe meter sus manos y mucho menos Trump”, dijo Maduro.

Aseveró además que “estamos preparados para enfrentar cualquier amenaza, cualquier bloqueo y salir victoriosos… Estamos escribiendo una página heroica y gloriosa. Nos encontramos en el centro de una batalla mundial, no pedimos estar allí y el imperio nos colocó ahí pero seguiremos avanzando con dignidad”.

Por otro lado reitero el llamado a protesta al próximo sábado: “El próximo sábado arranca la protesta mundial contra Donald Trump y su bloqueo. No more Trump, saca tus manos de Venezuela… Va a haber grandes movilizaciones en todo el país y el mundo entero. Súmate, no te quedes en casa”.

Por último apuntó que “estamos construyendo una nueva cultura económica y eso es lo que EEUU le teme, a que Sudamérica adopte un nuevo modelo económico”.

Lea más: Maduro: No hay bloqueo que detenga la capacidad productiva del país

vaya al foro

Etiquetas: Maduro | protesta | sanciones | Trump