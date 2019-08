Maduro: El socialismo es un “escudo” para proteger al pueblo del bloqueo

Jesús A. Herrera S. / 13 ago 2019.- Nicolás Maduro afirmó este martes que el socialismo se ha convertido en un “gran escudo” para “defender” al pueblo de Venezuela ante los “ataques y agresiones” de EEUU.



“El socialismo, en esta etapa de bloqueo y guerra económica, se transforma en el gran escudo para defender el nivel de vida de nuestro pueblo, junto con el gran instrumento que es el carnet de la patria”, dijo el gobernante.

Aseveró el líder socialista que las misiones y grandes misiones impulsadas por el fallecido Hugo Chávez también han “protegido” al pueblo y que necesita que, dentro del plan de renovación y rectificación, se haga lo propio con todos estos proyectos sociales, para así llegar a la “meta de pobreza cero y miseria cero”.

“Espero un diagnóstico completo, contundente, sencillo y espero las líneas de rectificación para toda y cada una de las misiones e ir por más junto al pueblo”, señaló.

Vacunación

En tanto, Maduro anunció la extensión por dos semanas más de la jornada de vacunación contra el polio y llamó a los representantes para que asistan con los niños y niñas para su aplicación.

“Venezuela debe mantener su proceso de salud preventiva atendido, a tiempo, no importa bloqueo ni perversidad imperial, no nos van a detener, no han podido ni van a poder, no podrán con nosotros”, asintió.

Etiquetas: bloqueo | EEUU | Nicolás Maduro | socialismo | Venezuela