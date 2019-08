Maduro confirma contactos “desde hace meses” entre EEUU y su gobierno

Jesús A. Herrera S. / 20 ago 2019.- Nicolás Maduro confirmó este martes que ha habido contactos entre funcionarios de su gobierno y el de Estados Unidos “desde hace meses”, tal como había informado Donald Trump más temprano.



“Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de EEUU y de Venezuela, bajo mi autorización expresa y directa, varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto, para buscar un proceso de regularización del conflicto”, señaló Maduro.

Aseguró que esto no es nuevo y que “así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que Trump escuche a la Venezuela de verdad”.

“He buscado que con respeto escuche la verdad de la revolución bolivariana y logre entender la verdad que le tapan sus colaboradores que le venden una Venezuela de mentira”, expresó el gobernante chavista.

Más temprano, Trump afirmaba que su gobierno estaba teniendo contactos de “muy alto nivel” con funcionarios chavistas.

“Estamos hablando con varios representantes de Venezuela (…) No quiero decir con quién, pero estamos hablando con ellos a muy alto nivel”, informó Trump.

Etiquetas: Donald Trump | EEUU | Nicolás Maduro | Venezuela