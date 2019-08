Maduro: Rafael Ramírez es el ladrón mayor de Venezuela

Jhoan Meléndez / 6 ago 2019.- Nicolás Maduro en una entrevista con el periodista estadounidense Max Blumenthal, indicó que el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, vive en Italia protegido por el Gobierno de EEUU.

“Hemos dado una batalla tremenda contra la cultura podrida contra la corrupción. Me ha tocado ejecutar las ordenes de la Fiscalía de meter presos a ministros, a funcionarios corruptos. Rafael Ramírez es el mafioso y ladrón mayor, burló y traicionó la confianza del comandante Chávez y ahora vive en un palacio en Italia protegido por EEUU”, dijo Maduro en VTV, donde adicionó que el “gran financista” de la campaña de Marco Rubio y otros es Nelson Mezerhane que “está protegido por EEUU”.

El Mandatario por otro lado habló sobre el atentado en su contra de hace un año. “Tengo como comprobar que el atentado fue ordenado por John Bolton y esperó los resultados desde la Casa Blanca. Coordinó con Juan Manuel Santos y Julio Borges. Todo conduce a estos dos, la logística, el apoyo institucional y de la inteligencia colombiana, todo lleva a John Bolton que tiene una mentalidad asesina”, afirmó.

Madura continúa: “Los financistas viven en Miami protegidos por el Gobierno de EEUU. No puedo acusar a Trump, pero tengo todos los elementos para acusar a Bolton ¿qué pasó por mi mente en ese momento? pensé que era algo local, no un atentado. Cuando explota la segunda bomba me doy cuenta que es un atentado y me preocupé fue por la seguridad de los presentes. Luego me angustié por el pueblo, sabía que el pueblo estaba preocupado. Creo que Dios nos salvó la vida porque lo planearon con tanta perfección y si hubiese muerto, la revolución se hubiese radicalizado, por ende les hubiese salido el tiro por la culata”.

Lea más: Maduro sobre Jorge Ramos: Vino a buscar lana y salió trasquilado

vaya al foro

Etiquetas: atentado | Borges | John Bolton | Maduro | Rafael Ramírez