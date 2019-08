Maduro a Max Blumenthal: Estoy dispuesto a estrechar la mano de Trump

Jhoan Meléndez / 6 ago 2019.- Nicolás Maduro, durante su entrevista con Max Blumenthal, dijo está dispuesto a dialogar con Donald Tump para mejorar las relaciones entre EEUU y Venezuela.

“Si algún día se abriera la posibilidad de un diálogo de entendimiento y de respeto con Donald Trump, yo estaría dispuesto a estrechar su mano y avanzar en las relaciones entre EEUU y Venezuela”, afirmó Maduro en transmisión de VTV.

Por otro lado habló sobre el diálogo y dijo que la oposición no llega a acuerdos “si Washington no se lo permite”. “La oposición tiene dueños, jefes, están en Washington. Ellos no pueden llegar a un acuerdo con nosotros si Washington no se los permite, fue lo que pasó en enero 2018. Cuando acordamos adelantar las elecciones en Dominicana, llamó el secretario de Estado de Trump en ese entonces y ordenó a Julio Borges que no firmaran el acuerdo”.

Maduro agrega: “La oposición puede pedir y proponer, nosotros podemos pedir y proponer acuerdos parciales para que se levanten las sanciones, para renovar el parlamento venezolano en elecciones. La idea es establecer una mesa permanente de diálogo, pero cada día que vamos a empezar las negociaciones, EEUU entorpece el proceso porque no quieren el diálogo”.

Por último añadió que la oposición se retiró de las elecciones presidenciales del 2018 “porque ya tenían lista esta estrategia de agresiones y de desconocerme, de expropiarnos las propiedades. Ya lo tenía preparado el Comando Sur porque ya sabían que no nos iban a ganar las elecciones”

Etiquetas: diálogo | Maduro | Trump