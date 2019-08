Madre de Juan Pernalete: Cuando mataron a Juan me quitaron la vida

Oleg Kostko / 26 ago 2019.-La madre de Juan Pernalete, Elvira Pernalete, expresó este lunes al cumplirse dos años y 4 meses del asesinato de su hijo que una parte de sí murió al momento en que éste fue asesinado.

“Desde el 26 de abril del 2017 cuando un Guardia Nacional asesinó a mi hijo disparándole una bomba lacrimógena a su pecho solamente porque él salió a manifestar, porque quería y soñaba con un futuro en su país mi hijo fue asesinado me quitaron el piso, la vida, los sueños, mi futuro, mi único hijo”, expresó la madre del joven fallecido en una entrevista con César Miguel Rondón.

Sin embargo, aseguró que pese a la pérdida se levanta a diario para que éste tenga justicia. “Usted se preguntará como me levanto todos los días, Me levanto por Juan, su justicia, sus sueños de libertad porque era un joven que se negó a rendirse, que luchaba por un país mejor y porque debo seguir porque es lo que él hubiese querido que no nos derrumbáramos”.

Investigaciones congeladas

Por su parte, José Pernalete, el padre de Juan Pablo Pernalete, dijo que las investigaciones para identificar al agente de la GNB que lo habría asesinado se congelaron cuando asumió el cargo de fiscal general Tareck William Saab.

“Luego de que el usurpador del Ministerio Público toma las riendas (refiriéndose a Saab), prácticamente las investigaciones para individualizar al Guardia Nacional que asesinó a Juan Pablo están en cero, paradas, anuladas, vamos semanalmente porque tenemos las pruebas, enviamos escritos y nos lo sellan de nuestra asistencia y no nos dan respuesta”, denunció.

Mencionó que lo ultimo que le dijeron desde el Ministerio Público es que no existen pruebas de que agentes de la GNB estuviera en Altamira cuando el joven fue asesinado. “Incluso recibimos un comunicado que decía un saludo revolucionario chavista y socialista diciendo que no había presencia de la GNB en Altamira cuando asesinaron a nuestro hijo lo que corrobora que ellos se mantienen en la línea de negarnos la justicia y de seguir protegiendo al GNB que asesinó a Juan Pablo”.

Elvira Pernalete cargó contra el general Favio Zavarce a quien lo catalogó como uno de los responsables del asesinato de Juan Pernalete debido a que éste habría dirigido las acciones de la GNB contra las protestas de 2017 e identificó a éste como el autor de un plan llamado “Guaicaipuro” que catalogaba a los manifestantes como enemigos militares.

“En el expediente de Juan reposa un plan llamado Guaicaipuro firmado por este señor donde dice que los jóvenes, los estudiantes, organizaciones y ciudadanos que salían a manifestar de forma pacífica eran considerado fuerzas enemigas y los GNB, policías estadales y todos las fuerzas armadas y colectivos eran considerados aliados del régimen”, dijo.

“¿Qué quieran ellos hablar cuando están estableciendo dos vertientes de guerra? cuando aquí no había guerra, estaba unos órganos represores del estado arremetiendo contra manifestantes pacíficos y desarmadas y ahora vienen a premiar a este señor ¿Cómo nos sentimos? Frustrados con impotencia y dolor viendo como obstruyen la justicia”, criticó.

"Me quitaron mis sueños, me quitaron un futuro, mi único hijo". Hoy se cumplen 28 meses del asesinato de Juan Pablo Pernalete y sus padres hablan del caso con @cmrondon pic.twitter.com/4APQrNUtw6 — América Digital Noticias (@AmericaDigital) 26 de agosto de 2019

"Las investigaciones para individualizar al Guardia Nacional que asesinó a Juan Pablo están prácticamente en cero". Así describe @jpernaletel1 a @cmrondon los avances en el caso de su hijo pic.twitter.com/TfV1Bc383K — América Digital Noticias (@AmericaDigital) 26 de agosto de 2019

"En el expediente de Juan reposa un plan llamado Guaicaipuro firmado por este señor (el ahora Comandante General de la GNB, Fabio Zavarse) donde dice que los jóvenes, los estudiantes (…) eran considerados fuerzas enemigas". La madre de Juan Pernalete, @elloverah con @cmrondon. pic.twitter.com/epF9OGNP9X — América Digital Noticias (@AmericaDigital) 26 de agosto de 2019

