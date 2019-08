Madre de Rufo Chacón: Si me pasa algo saben que fue el Gobierno

Elías Rivas / 28 ago 2019.- La madre de Rufo Chacón, Adriana Parada, alertó este miércoles que los funcionarios que provocaron la pérdida de la visión en su hijo, todavía se encuentran en Politáchira, “tratados como reyes”.



“A los policías los vi la semana pasada, todavía siguen en Politáchira, no han sido traslados y son tratados de lo mejor, lo resguardan; aquí no hay ley, no hay nada, pero si está en mi hablar cada día lo voy a hacer, no me voy a quedar callada (…) Siento miedo, pero también me siento fuerte al ver a mi hijo que está vivo, eso me da fuerzas y no voy a dejar que ninguno de ellos toque a mi hijo. Si me toca morir lo haré, pero no les tengo miedo ni a ellos ni al gobierno. Además, esto lo sabe todo el mundo, todo el país, si me pasa algo saben que fue el gobierno”, expresó Parada en una entrevista con Sergio Novelli.

Vale recordar que los politáchira señalados son Javier Useche Blanco, director de Orden Público, y Henry José Ramírez Hernández, supervisor jefe auxiliar de Servicios Generales del organismo policial.

Blanco fue acusado como autor del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración en detrimento de Rufo Chacón, trato cruel y uso indebido de arma orgánica, mientras que Hernández lo acusaron de cooperador inmediato.

Por otro lado, Adriana Parada manifestó la buena noticia que gracias a una fundación en pocos días recibirá el pasaporte de su hijo para llevarlo a España donde se le practicará una operación en sus ojos.

“Le hicieron otros análisis, salió favorable (…) A veces me siento amarrada, pero sé que voy a poder, por mi hijo”, agregó.

No escatimó en menospreciar a la administración de Nicolás Maduro, calificándola como “lo peor” que ha pasado por Venezuela; “y si está en mis manos y en las de mi hijo ayudar lo vamos a hacer. Un país de la ONU quiere darle derecho de palabra a Rufo, donde va a pedir libertad para Venezuela, él es muy fuerte y sé que vamos a poder. Maduro no podrá estar sentado allí toda la vida”, comentó.

Adriana Parada agradeció a quienes han estado pendiente de su hijo y han colaborado para su pronta recuperación y cuidado, indicó que todavía falta retirar de su rostro 50 de 52 perdigones que recibió, eso implica otra operación.

Prometió seguir adelante en la búsqueda de la libertad de Venezuela, sobre todo por su hijo que asegura, sueña con ver a su país libre.

