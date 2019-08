LVL: Guaidó está haciendo lo que tiene que hacer

Jesús A. Herrera S. / 14 ago 2019.- El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró este miércoles que el presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, está haciendo “lo que tiene que hacer” y consideró “injusto” calificarlo de “cobarde”.

“Cualquiera que diga que Guaidó es cobarde, es injusto. Él está haciendo lo que tiene que hacer (…) Nadie tiene el derecho de criticar a un lider político que lucha en un campo de guerra”, expresó León, durante su segmento en Venepress.

Dijo también que el gobernante socialista Nicolás Maduro no está en el poder porque la AN se lo permite, sino porque “tiene un respaldo militar evidente”.

“La lucha de poderes se resuelve institucionalmente, en negociación o en la guerra”, agregó León, quien además señaló que Guaidó no tiene una aplicación para aplicar el R2P ni para que los US Marines vengan a Venezuela.

Por su parte, el economista rechazó los nuevos allanamientos a las inmunidades de los diputados José Guerra, Rafael Guzmán, Tomás Guanipa y Juan Pablo García, al asegurar que cuando es violentado el fuero parlamentario “se rompe el esquema de balance de poder que queda en Venezuela”.

“Todas las acciones que limitan el poder la AN, violenta la democracia y el derecho de la población (…) La persecución a un representante del pueblo, es una persecución al pueblo. No hay democracia sin parlamento (…) No existe democracia alguna sin equilibrio de poderes”, comentó.

Dolarización

En tanto, León considera que el gobierno de Maduro no va a dolarizar la economía, pues la misma lo hará “de facto”, ya que “no hay manera de frenarla” si no se solucionan los problemas económicos.

“Hay una sobreevaluación cambiaria. En Venezuela el dólar no tiene el valor que debería tener (…) Los productos importados son baratos porque el dólar artificialmente lo es”, señaló.

