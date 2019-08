LVL: EEUU no puede permitir que Citgo se pierda

Jesús A. Herrera S. / 2 ago 2018.- Para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, Estados Unidos no puede permitir que se pierdan los activos en el exterior, como en el caso de Citgo, si de verdad quiere ayudar al conflicto venezolano.



“EEUU yo creo que para ayudar al conflicto, no puedes permitir que los activos en el exterior se pierdan, incluso si estás jugando a que Guaidó sea el presidente interino y transitorio con control territorial, tú no quieres que cuando Guaidó llegue no hayan activos, infraestructura y no haya nada para vender petróleo, porque lo estás sometiendo a la guillotina, a Guaidó o a quien sea, lo estarías poniendo en un país de tierra arrasada”, dijo León.

El también profesor universitario, expresó que en consecuencia, este caso, además de los otros en curso, deberían ser “naturalmente congelados” por la comunidad internacional hasta tanto el país pueda “negociar y ejecutar acciones de modernización de la economía”, que le den al gobierno transitorio la capacidad de salvar sus activos.

“Si no, eres cómplice de una destrucción que puede ser terrible en el futuro de Venezuela”, advirtió.

León comentó que en el caso de Citgo, donde la minera Crystallex podría tomar sus activos por un fallo en la Corte de Delaware en EEUU a su favor por la falta de indemnización por parte del gobierno de Hugo Chávez por unos 1.200 millones de dólares, según la compañía; el Ejecutivo de ese momento tenía la misma “creencia” al haber firmado un acuerdo de pago que no se cumplió y que se reconoció el derecho que tenían de cobrar.

“Pero una cosa es que tengas ese derecho y otra que te aproveches de un momento de conflicto como en Venezuela”, señaló.

