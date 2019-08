Luz Gallardo: Embarazo infantil y de adolescentes tiene un repunte del 20%

Oleg Kostko / 1 ago 2019.- La enfermera del Distrito Sanitario n°3 y coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva, Luz Gallardo, alertó este jueves que el embarazo infantil y de adolescentes tiene un repunte del 20% producto de la escasez de medicamentos y anticonceptivos.

“En la actualidad el embarazo entren las niñas entre 12 y 19 años tiene un repunte hasta de un 20% y eso es grave porque una mujer no debería quedar embarazada hasta pasados los 20 años que es cuando su cuerpo está bien preparado para traer y dar vida de forma saludable”, denunció Gallardo en declaraciones dadas a vivoplay durante una manifestación.

Previamente, la profesional de la enfermería denunció la falta de medicamentos en los ambulatorios del referido distrito sanitario. “No tenemos los suficientes medicamentos para atender y dar una atención de calidad a nuestros usuarios, es cierto que la demanda de medicamentos que tenemos es alta y mucho, tenemos una cantidad de usuarios que requieren todo tipo de medicamentos”.

Gallardo relató también que les aqueja la escasez de material médico quirúrgico. “También necesitamos que nos abastezcan y provean de material médico quirúrgico como para atender a nuestra población porque nosotros somos un ente del Ministerio de Salud que debe proporcionar prevención en salud, somos un ente de atención primaria por eso debemos tratar de mantener la salud de nuestra gente”

Sobre la ayuda humanitaria dijo que “llegaron a diferentes entes y hospitales pero a nosotros el Distrito III y al programa de salud sexual y reproductiva no llegaron, yo no tengo implanon, orales, me quedan algunas inyectables usando en muchachas adolescentes para evitar en lo posible el embarazo temprano”.

Falta de personal y condiciones insalubres

La profesional de la enfermería denunció que también tienen problemas producto de las condiciones insalubres de trabajo y la falta de personal. “Yo soy hipertensa y tomo diurético, pero yo prefiero esperar a llegar a mi casa para ir al baño porque estos baños que están aquí están insalubres, nosotras compramos el cloro, el lavansan, el producto de limpieza con la finalidad de poder usar nuestros baños pero no tenemos agua”.

“Y otra cosa que también quería decirles es que el personal de enfermería del Distrito Sanitario #3 cuenta con 69 enfermeras para cubrir 7 parroquias del Distrito ustedes me dirán si eso es suficiente oportuno o ayuda a brindarle al usuario una atención como debería ser (…) por lo menos en cada ambulatorio debería haber enfermeras en cada ambulatorio”, mencionó.

