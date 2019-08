Luis Vicente León: La crisis la creó el modelo pero la amplifican las sanciones

Oleg Kostko / 15 ago 2019.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, explicó este jueves que la crisis económica de Venezuela ha sido originada por el modelo económico chavista aunque la misma es incrementada por el efecto de las sanciones.

“Estamos claro que la crisis proviene del modelo pero se amplifica con las sanciones y uno se pregunta ¿y cómo hay una burbuja en Venezuela que sigue viviendo? Y uno ve una mezcla rara por un lado personas que buscan comida de la basura y por el otro personas comprando un kilo de chocolate derretido en un bodegón”, expresó León en una entrevista dada a Nelson Bocaranda en TVVenezuela.

“Cuando vez una crisis de esta magnitud tan larga y que (…) tiene una mezcla perversa, primero es un modelo económico hostil a la empresa privada destructor de la capacidad de inversión pero mezclado ahora con el impacto que general el tema del aislamiento y las sanciones”, mencionó previamente.

Argumento que las políticas de sanciones nunca han tenido éxito en ningún país donde se han aplicado. “Las sanciones donde han sido aplicadas no han tenido el éxito esperado, no logran cambiar el Gobierno, esto no logra nada, no es una opinión es un hecho (…) y me refiero al grueso completo incluyendo las más recientes”.

“Venezuela, Cuba Norcorea, Zimbabue, Siria entre otros y lo primero que tienen en común es que han destruido la democracia, lo segundo es que todos ellos tienen sanciones y durante años han tenido sanciones de este tipo y la tercera es que los pueblos se han deteriorado”, citó.

Sobre la economía venezolana

León detalló que pese a la crisis en Venezuela hay quienes todavía sobreviven bien sea porque durante años ahorraron en divisas, por las remesas que reciben del exterior o porque trabajan dentro del país y sus ingresos los reciben en dólares.

“En el caso venezolano podemos decir que lo que estamos viendo no es porque el Gobierno exporto petróleo sino porque (…) primero es que nosotros debemos recordar que era un país muy rico en ingresos en dólares para las personas, (…) además de que el 30% de las personas reciben remesas del exterior y existen algunas personas que pese a que laboran en Venezuela pero obtienen divisas”, apuntó.

Lea más: Sigue devaluación del dólar oficial que ya supera los 14 mil bolívares

vaya al foro

Etiquetas: EEUU | Luis Vicente León | sanciones | Venezuela