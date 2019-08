La consulta del régimen

Pareciera haber incomodidad en Padrino por la suspensión del diálogo en Barbados. Efectivamente, el Ministro de la Defensa hizo un llamado público a volverse a sentar a la mesa de negociación porque: “Nosotros los bolivarianos creemos en la humanidad, en el ser humano, en la razón, en las ideas. En cambio, no creemos, ni queremos guerra. Sólo creemos en la guerra si es necesaria para darle libertad, independencia y soberanía a Venezuela” (¿?) (ver la noticia en un medio del régimen).

Dicho esto por quien ha permitido la mayor invasión de fuerzas militares extranjeras en nuestro país desde su fundación, siendo su trabajo garantizar la defensa y la integridad de la República, poniendo a los cubanos a dirigir nuestras Fuerzas Armadas, dice a gritos que no está ni de lejos preparado para “darle libertad, independencia y soberanía a Venezuela”. Más patético imposible.

Además de lo contradictorio de las declaraciones de Padrino, al haber sido el régimen quien suspendió las negociaciones en Barbados, cabe preguntarse si lo dijo para remendar el diálogo con la oposición oficial, habida cuenta que quien pierde más en eso son ellos. En otras palabras, reconocen con esa declaración que fue una estupidez haberse parado de la mesa y mandan a Padrino a decirlo. Es el régimen quien esta amarrado a esa mesa, y es la oposición quien les da oxigeno al seguir concurriendo a ella.

Yo no albergo la menor duda que la oposición oficial quiera volverse a sentar con el régimen a pesar de las declaraciones de John Bolton, cerrando definitivamente esa puerta. Sin embargo, partir de esas declaraciones del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, la oposición oficial no tiene cómo ofrecerle al régimen que mediarán para que les quiten ninguna sanción por cualquier acuerdo al que lleguen en Barbados. Resultado: el régimen no le ve más sentido a Barbados y comienza efectivamente a moverse con acciones que se encontraban detenidas por ese diálogo, entre ellas la mas importante: estrechar el cerco para anular la Asamblea Nacional, único bastión del poder opositor.

Pero para los venezolanos que seguimos de cerca esta telenovela por entregas, estamos a la expectativa de cual es el siguiente paso de esa oposición que actúa de acuerdo a la consigna de Eudomar Santos: “como vaya viniendo, vamos viendo”. Porque el régimen si actúa en diferentes tableros alternativos y para muestra un botón: la consulta del régimen.

Hace justo un mes, el 15 de julio de 2019, los medios digitales publicaron una noticia que pasó inicialmente desapercibida: la oposición que acompañó a Maduro a las elecciones del 20 de mayo de 2018 propusó públicamente un Referendo Consultivo para “la renovación de los Poderes Públicos”. En esta propuesta resaltaban 3 puntos especialmente relevantes: “7) Proponemos convocar un referendo consultivo, basado en los artículos 2, 5, 70 y 71 de la Constitución para consultar al soberano sobre la convocatoria a elecciones generales que permitan renovar todos los Poderes Públicos nacionales; 8) Exigimos que para hacer realidad esta propuesta, se sostengan y mantengan en el tiempo negociaciones entre las partes con participación de toda la diversidad política nacional y no sólo de las élites que conforman los dos polos corresponsables de la crisis. 9 Exigimos así mismo que antes de cualquier convocatoria electoral, se designe como condición previa un nuevo CNE* por consenso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.” (ver Alianza por el Referendo Consultivo, nuestras 10 razones).

En otras palabras, una Consulta propuesta por “la oposición” de conveniencia (¿pagada?) del régimen hecha con un CNE que acuerde el gobierno de facto de Maduro, que decida si se sustituyen o no unos los Poderes Públicos cuyos lapsos están establecidos constitucionalmente, y con unas firmas y unos votos que certifica Maduro, Diosdado y su Poder Electoral. Mas fácil de batear imposible para cambiar lo que haya que cambiar si las cosas no se dan como están previstas en Barbados.

Efectivamente el 9 de agosto los medios digitales publican “El vocero de la Alianza por el Referendo Consultivo, Enrique Ochoa Antich, aceptó la invitación de Diosdado Cabello a conversar” (ver aquí) y a seguidas los mensajes enviados entre ellos y Diosdado Cabello: “@dcabellor planteó en su programa @ConElMazoDando que está dispuesto a conversar conmigo (luego mencionó también a *@claudioefermin*) en la Plaza Bolívar y después en la Casa Amarilla. Aceptada la invitación”.

¿Será que nos creen tan estúpidos como para que pensemos que esto no fue arreglado entre ellos desde el principio? ¿Que esta operación que comenzó en la Sala C de la UCV en julio no fue una iniciativa del régimen utilizando el parapeto de quienes le hicieron la comparsa en las elecciones del 20 de mayo de 2018? ¡Por favor! Es de hecho la ejecución del plan alternativo de pasarle la aplanadora a la Asamblea Nacional.

Efectivamente ya comenzó la utilización indebida del Referendo Consultivo por parte del régimen utilizando los medios electorales que controla. Muy pronto aparecerán los “millones” de firmas para iniciar un Referendo Consultivo para convocar elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional, violando la Constitución, y posteriormente los millones de votos con las maquinas Smartmatic para convocar esa eleccion anticipada.

No es la primera vez que el régimen se adelanta utilizando un instrumento propuesto por la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO). Lo hicieron la primera vez el 1ro de mayo de 2017 al convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin la autorización del pueblo venezolano, luego que reiteradamente recomendaramos a la oposición oficial que iniciaran esa convocatoria constituyente con la mayoría calificada que tenían desde el mismo dia de la instalación del Parlamento opositor el 5 de enero de 2016.

El régimen de nuevo se nos adelanta con una convocatoria fraudulenta de la soberanía popular con una consulta, luego que le plantearamos a la oposición oficial y al país la convocatoria de esa misma Soberanía para el cumplimiento cabal del “cese de la usurpación”, a traves de un Plebiscito sin el CNE. ¿Hasta cuando tanta miopía y estupidez opositora? Llegó la hora de actuar con la iniciativa. Convoquemos nosotros ya a esa Soberanía, pero a favor del pueblo…

Etiquetas: Luis Manuel Aguana