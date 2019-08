Dueño del circo

El mundo se enteró de la noticia por la vía de la agencia internacional de noticias The Associated Press: La Administración de Donald Trump decidió negociar directamente con el dueño del circo, Diosdado Cabello.

Efectivamente, en una nota proveniente de AP en Bogotá el periodista Joshua Goodman nos reporta de meses de conversaciones secretas del gobierno de Trump con Diosdado Cabello con la anuencia de Nicolás Maduro Moros.

Al ser confrontado el pasado lunes por los periodistas, y en especial por el de la propia agencia de noticias AP, “Cabello no quiso hablar sobre ningún detalle de la reunión, y en un momento dado dijo que se trataba de una mentira, una manipulación. Pero también señaló que él ha estado dispuesto desde hace tiempo a hablar con quien sea, siempre y cuando cualquier conversación se lleve a cabo con la aprobación de Maduro. Agregó que sólo se reuniría con los que dijo son los propietarios del circo, una aparente referencia a Estados Unidos.”.

Llama la atención la referencia del circo porque habría que ver quién es el que está realmente hablando con el dueño, si Cabello o Trump. Y dado el actual estado de cosas no es dificil pensar cuál es el circo en referencia. Trump esta hablando con el dueño del circo venezolano, no al revés. ¿Y por qué?

Los Estados Unidos aprobaron la línea de actuación de los partidos del G4 el 30 de abril de 2019, dicho por el mismo Elliott Abrams, en una fórmula de confianza ciega dada a la oposición oficial, lo que muestra que los Estados Unidos sabian lo que estaban haciendo.

Sin embargo Cabello no era parte de esos “funcionarios de alto rango” mencionados por Abrams, y antes del 30A el gobierno y Diosdado ya estaban enterados de la intentona de López-Guaidó, debido a la estructura de sapeo pagada por el régimen, lo que hizo abortar el plan opositor con los resultados que todos conocemos.

Habiendo escarmentado con dos actuaciones fallidas de la oposición oficial, los Estados Unidos se aprestaron entonces a conversar con el dueño del circo (léase que no con los payasos con los que contaba Guaidó para el 30A), para desmontar lo que hiciera falta para que Maduro se termine de salir del poder y comience una transición. ¿Lo lograrán?

Tengo la teoría de que no lo lograran y ojalá me equivoque. No es posible a traves de una negociación salirse de una estructura criminal como la que domina Venezuela, que esta en las manos de fuerzas que van mas alla de una sola persona, por mas dueño del circo que se pretenda ser. Es verdad que Diosdado Cabello podría ser ese dueño, pero las fuerzas que lo mueven son mucho mas poderosas. Veamos.

De acuerdo a Joseph Humire, experto en seguridad y amenaza transnacional, Director Ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura en los Estados Unidos, en Venezuela existe una confluencia de grupos asociados al terrorismo.

En una reciente entrevista con Idania Chirinos en NTN24, el experto en seguridad indicaba: “el concepto que se maneja en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se esta volviendo mucho mas como doctrina es la Convergencia. Esto es, la convergencia de grupos de terrorismo internacional con grupos de crimen organizado transnacional. Y lo que pasa es que la comunidad analítica pensaba que no se iban a unir porque tienen objetivos distintos…y aunque no tienen los mismos objetivos estrategicos, si tienen la misma logística y eso es lo que aprendimos en todo este tiempo. Las bases logísticas son las bases de la convergencia, y es lo que los une, y hay ciertos paises en el mundo donde son los centros de convergencia. Venezuela es uno de ellos. En Venezuela encuentran la misma logística, la misma cobertura y protección de Estado, que les ayuda para traficar, lavar y hacer todas sus actividades ilicitas tanto como su planificacion para el terrorismo internacional”.

Estos grupos criminales en convergencia terrorista como las FARC, el ELN, Hezbolá, Hamas, y de narcotráfico internacional como el Cartel de los Soles, sumados al interés de supervivencia de Cuba y la presencia con sentido estrategico de Rusia, China, Irán, Turquía, hacen que sea imposible que un dueño de circo comprometa con su sola decisión los intereses de todos esos grupos en el país.

En el mismo video de NTN24 referenciado antes, en una entrevista dada a la Voz de America por John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, expresaba en relacion a la presencia cubana en nuestro paìs: “Deberian dejar de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La oposicion estima de que hay entre 20 y 25 mil cubanos en Venezuela entre funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no estan simplemente para apoyar al regimen de Maduro sino para dirigirlo, y haría esta predicción: si esos 20 a 25 cubanos se fueran a casa hoy al mediodia, a medianoche Maduro ya no estaria en el poder…”.

Entonces, ¿sería posible que alguien pueda negociar por sí solo ese botín que se llama Venezuela, que ya han capturado muchos grupos con distintos intereses? Venezuela es un caso único e inédito, al que no se le puede aplicar cualquier cosa que haya funcionado en otro lugar en el pasado. Los Estados Unidos no pueden ni deben cometer el mismo error del 23F y del 30A. Venezuela esta en poder de muchas manos criminales y de grupos políticos con intereses muy definidos.

Si lo que dice Bolton es cierto (y tenemos razones para creer que lo es), la negociación de nuestro país no es con Diosdado, sino con Raúl Castro en Cuba, como dueño del circo. Y como esas sabandijas parásitas nunca soltarán nuestro pais porque en ello se les va la vida, mas les vale a los norteamericanos, si realmente nos desean ayudar, apelar a la autorizacion del pueblo de Venezuela para proceder a acabar con esa convergencia que esta matando a nuestro país. El resto es seguir buscando dueños que no existen, porque el único y verdadero dueño de este circo es el Soberano Pueblo de Venezuela.

