Lester Toledo: Bloqueo es contra la dictadura y no afecta la ayuda humanitaria

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 6 ago 2019.- El coordinador de la AN para la ayuda humanitaria, Lester Toledo, afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro no puede excusar la crisis del país con las sanciones

“La verdad de Venezuela es que tenemos más de 20 años de caos y corrupción inducida por este régimen que no puede seguir usando las sanciones internacionales como excusa para huir de su culpa ante el desabastecimiento, las muertes, la desnutrición, el deterioro de los servicios públicos y la miseria”, explicó Toledo.

Tras el bloqueo de ayer, indica Toledo que, se deja claramente establecido a quienes van dirigidas las sanciones y a quienes no. “El único culpable de la crisis en nuestro país es Nicolás Maduro y su red delincuencial, las sanciones son consecuencia de sus actos y delitos y, como tales, debe correr con ellas”, dijo.

Con el documento emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en mano, afirmó que queda más que demostrado que la administración Trump está comprometida con Venezuela. “En este documento de la OFAC se aclara que Estados Unidos mantendrá el flujo ilimitado de la Ayuda Humanitaria para el pueblo venezolano”. Argumento que además desmiente toda la manipulación y falsedades divulgadas por el régimen del usurpador, añadió Toledo.

“El pueblo de Venezuela y el mundo puede estar claro de que la OFAC seguirá autorizando todas las transacciones relacionadas a la asistencia humanitaria. Por lo que vamos a continuar dando apoyo continuo al pueblo de Venezuela y garantizar que la ayuda humanitaria entre a nuestro país”.

El documento emitido por el Departamento del Tesoro norteamericano establece que “el objetivo de sus medidas es limitar las fuentes de ingresos de Maduro”. Hace énfasis en que queda garantizado el flujo de bienes y servicios humanitarios para el pueblo.

“Con estas sanciones no se está castigando al pueblo, se castiga a quien -de manera indolente y criminal- ha hundido al país en el foso de la miseria. Hoy no hay cabida a manipulaciones ni falsedades del régimen, no hay argumentos válidos que justifiquen esa falsa tesis que pretende igualar el bloqueo a Cuba con estas medidas sancionatorias a Venezuela”, señaló

Toledo acogió estas nuevas medidas de presión y pidió a la comunidad internacional sumarse a este objetivo.

“Nosotros seguiremos en nuestro propósito y empeño de salvar vidas, pero requerimos de una mayor presión para lograr la salida del régimen mediante el cese de la usurpación. Un día más del régimen en el poder, representa miles de vidas de venezolanos que corren el riesgo de morir y allí continuaremos nuestra labor para hacer todo lo posible por evitarlo”, dijo.

“Es necesario levantar un cerco alrededor del dictador e impulsar su salida”, finalizó Toledo.

Lea más: Guaidó: Bolton nunca dijo que el diálogo había terminado

vaya al foro

Etiquetas: ayuda humanitaria | Embargo de EEUU | Guaidó | Lester Toledo | Maduro