Es mejor decir adiós

Afortunadamente la vida no enseña a ser fuerte en cada adversidad.

Lamentablemente existen personas que les dedican su vida a personas que no se lo merecen, aunque duela, a veces es mejor saber decir adiós a ese amor que ya no nos enriquece, o dar por finalizada esa amistad.

No se debe vivir atados a personas que no nos valoran, personas que no tiene la mínima idea que es mantener una relación de pareja o personas que no saben conserva una amistad sincera, tenemos que tener en cuenta que la vida son ciclos, etapas que iniciar y puertas que cerrar para poder avanzar.

Tenemos que aprende a querernos a nosotros mismo, nadie lo va ser por nosotros, debemos saber elegir bien a la persona que va compartir nuestra vida como pareja, saber elegir bien nuestras amistades, se entiende que no es fácil decir adiós a la persona que queremos, pero tampoco podemos permitir vivir que se nos pase la vida a lado de alguien que no nos valora. La vida es un continuo fluir donde solo los más valientes logran andar con la felicidad que merecen. Con plenitud y satisfacción, aunque en ocasiones debamos hacer algún que otro sacrificio por nuestro bien. No debemos guardar rencor a las personas por lo ocurrido, debemos ser personas sensatas, que decir adiós a una relación o a una amistad no es final de la vida, sino el comienzo de una nueva etapa de vida, donde llegaran personas que nos valoren y nos respeten… El adiós debe darse con sinceridad, apertura emocional y decisión, debemos saber que un adiós es un nuevo inicio en tu vida.. El Tiempo de Dios es perfecto. Miembro del Club de Escritores de Fuentetaja en España. Autora del Libro: Alas de Libertad. [email protected]

