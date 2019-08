Ledezma, sobre diálogos con el chavismo: Son 17 años del mismo “manguareo”

Oleg Kostko / 15 ago 2019.- El dirigente opositor y ex alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, cargó este jueves contra los diálogos con el chavismo sostenidos en los últimos años por considerar que el chavismo nunca cumple los acuerdos y por considerar al oficialismo como un grupo criminal”.

Asi lo dijo Ledezma en un video subido en su cuenta de Twitter:

“Las gestiones que hizo Unasur, llegaron a Caracas los cancilleres de Ecuador, Colombia, llegó el canciller de Chile, incluso, el señor Almagro y eso fue otro parapeto dialoguista para ganar tiempo, y después de la derrota de Maduro en elecciones de 2015”

“Vino otro parapeto de diálogo en mayo en RD, luego intervino el Vaticano, se firmó un documento a finales de octubre en un hotel de Caracas, luego no cumplieron los 4 puntos y eso obligó que el canciller Parolin, representante del papa Francisco, emitiera el 1 de diciembre 2016 un reproche público por el incumplimiento”

“No obstante, eso se volvió otro maratón de diálogo, esta vez en RD, ya saben que ocurrió entre 2017-2018, puro mentira, puro guaraleo y no conforme con esa mentira del 2018 en Dominicana, nos volvieron a aplicar otra dosis de diálogo en Oslo, ahora en Barbados”.

“17 años con este manguareo mientras Chávez y Maduro destrozan a Venezuela, buscan oportunidades cuando tienen el agua hasta el cuello consiguen esa tablita de salvación de diálogo que sabemos que no van a honrar lo que allí se acuerde, porque estas mafias no dialogan, no honran sus compromisos”.

“No se trata que uno no quiera dialogar, somos de talante democrático, pero bien sabemos que con estos delincuentes que vive de la cocaína, de explotar y vender el uranio y están financiando sus andanzas ya no con los dólares de petróleo sino con la cocaína y minerales que saquean a las entrañas de nuestro país”.

Lea más: Barráez: Hannover Guerrero se ensañaba con los detenidos

9 Diálogos en 17 años:

1. 2003-2004..Con exptes Carter y Gavidia.

2. 2005. Grupo Boston.

3. 2012..Chávez llama a Capriles.

4. 2013. Alcaldes-gobernadores en Miraflores.

5. 2014 abril en Miraflores.

6. 2015. Diálogo con UNASUR.

7. 2016.Con Vaticano.

8. En Dominicana

9. Barbados pic.twitter.com/8xiL0WZ28b — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 15 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Ledezma | oficialismo