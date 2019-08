La Nación: Venezolanos en Argentina le temen al regreso del kirchnerismo

ND / 14 ago 2019.- Un reportaje publicado por el rotativo argentino La Nación dio a conocer el temor que los venezolanos en Argentina tienen al regreso de Cristina Kirchner al poder a raíz del pasado resultado en las elecciones del pasado domingo.

“Tengo bien claro que si se mantiene este resultado en octubre, yo agarro, cierro mi valija y me voy. Me iré a Nueva Zelanda o Australia. Ya lo hice y no tengo miedo de volver a hacerlo. Trabajando todo se puede. Pero si gana Cristina no quiero estar en la Argentina. Esos tipos de gobiernos no terminan bien. Ojalá se pueda revertir la situación en las urnas”, dijo Alfredo Nessi, un ingeniero en sistemas de 29 años que llegó al país en marzo del año pasado y trabajó como delivery hasta que consiguió un puesto vinculado con su profesión.

Pulse aquí para leer la nota completa en La Nación de Argentina

