Juan Pablo Guanipa: Usurpadores no allanan nada, porque representan la nada

ND / 12 ago 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, expresó este lunes que el ataque ahora no es contra de tres diputados, sino una “escalada progresiva del régimen” contra la AN.

“Usurpadores no allanan nada, porque representan la NADA. José Guerra y Tomás Guanipa son dos luchadores por la libertad de Venezuela, representantes legítimos de la ciudadanía y siguen hoy más que nunca #FirmesContraElRégimen. ¡Venezuela está con ustedes. !¡Seremos LIBRES!”, posteó Guanipa en su cuenta Twitter.

El parlamentario agregó que “solidarios también con Juan Pablo García. Como hemos dicho reiteradamente: el ataque no es contra un diputado, o en este caso, contra tres nuevos diputados. Ha sido una escalada progresiva e insistente en contra del único poder legítimo del país: la Asamblea Nacional”.

Por su parte, el diputado de la AN, Franklyn Duarte, tuitió que “debemos estar atentos a las convocatorias, las designaciones de gobierno legítimo, y la intención del régimen de cercenar el parlamento. Ninguna acción del usurpador logrará detenernos; actuaremos con mayor fuerza en defensa de la libertad de Venezuela”.

