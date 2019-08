Juan Pablo Guanipa: Nuestra voz de protesta vencerá la censura y a la dictadura

ND / 28 ago 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseveró este miércoles que el principal problema de los zulianos son los servicios públicos, esto lo aseguró tras su recorrido casa por casa en Maracaibo.

“Actualmente, el principal problema de los zulianos son los servicios públicos. Llámese electricidad, que sabemos la desgracia que padecemos con un racionamiento criminal de horas y hasta días, con apagones que acaban con los electrodomésticos, con el bajo voltaje que no permite normalizar las tareas de la casa. Pero además de eso, está el tema del agua, que no llega desde hace meses en gran cantidad de sectores, que si llega es turbia y que se hace inaccesible de pagar para la gran mayoría de los zulianos” explicó Guanipa desde la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo.

Sin embargo, detalló que no son solo el agua y electricidad los problemas que afectan al estado occidental. “Hablamos también de que no hay gas, de que la gente está cocinando en leña y que no hay un reporte oficial de la cantidad de zulianos enfermos por cocinar de la forma en que lo están haciendo ante la necesidad. El transporte colapsó. Los autobuses fueron suplantados por perreras y la gente camina bajo el inclemente sol todos los días para llegar a su destino, en un estado con temperaturas entre 38 y 40 grados”.

Agregó, que ante toda la problemática, existe una claridad total de quien es el responsable. “La gente en la calle sabe que todo esto tiene un nombre: Nicolás Maduro. Es Nicolás Maduro y su sistema, el artífice de esta desgracia. La decisión de nacionalizar para destruir. Y contra ello ¿qué debemos hacer? Enfrentarlo, presionar, ir hacia adelante y forzar su salida”.

“Competimos contra una dictadura que tiene un amplio aparato comunicacional, que además amordaza a los medios tradicionales, que silencia los problemas de la gente, que incluso amenaza personalmente a periodistas y que vende a través del canal del Estado, un país que nadie sabe dónde queda, porque la Venezuela que estamos viviendo, claro que no es” apuntó.

Por ello, aseguró que la decisión de la fuerza opositora en el país, es hacer lo que a su juicio, no puede hacer Nicolás Maduro. “La dictadura no puede salir a la calle a hablar cara a cara con la gente. Nosotros sí, siendo nuestro trabajo de años, la carta de presentación necesaria. Sin llegar con falsas promesas, sin poner fechas límites que deriven en frustración. Nosotros tenemos que tocar puerta a puerta, casa a casa y decirle a la gente en qué andamos, qué tenemos que hacer, por qué debemos seguir presionando. Nuestra voz de protesta vencerá la censura y a la dictadura”.

Recordó que la ruta ha sido trazada desde la Asamblea Nacional, dirigida por el presidente encargado, Juan Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. “La ruta está definida, la comunidad internacional nos acompaña pero debemos, a lo interno, alzar la voz y jamás permitir que nos normalicen la desgracia”.

