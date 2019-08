Juan Pablo Guanipa: Mi hermano Tomás está resguardado en Bogotá

Elías Rivas / 13 ago 2019.- El diputado por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, informó este martes a través de las cámaras de Vpi TV que su hermano, el también diputado Tomás Guanipa, se encuentra resguardado en Bogotá, Colombia, luego que la Asamblea Nacional Constituyente solicitara el allanamiento a su inmunidad parlamentaria. “Para el momento en que se tomó esta decisión, mi hermano se encontraba en Bogotá, así que me imagino que se resguardará allá un tiempo, pensando cómo enfrentar esta situación”, dijo Juan Pablo Guanipa.

El diputado rechazó la decisión que se tomara entre la ANC y el TSJ en contra de su hermano, de José Guerra y de Juan Pablo García, a quienes también le allanaron la inmunidad parlamentaria.

“Lo hemos dicho siempre, esa Asamblea Nacional Constituyente es una farsa ideada por la dictadura con el único objetivo de acabar con la democracia. A ellos no les importa la situación del país, no les importa que los venezolanos no contemos con servicios públicos, con calidad de vida, lo único que les interesa es mantenerse en el poder y están dispuestos a hacerlo”, expresó el parlamentario.

Guanipa aseguró que la dirigencia opositora continuará luchando por desconocer la ANC y cualquier decisión que emane el TSJ, al que calificó como “ilegítimo”.

“Nuestra actuación debe estar dedicada a seguir ejerciendo presión política, social, militar, internacional, hasta que logremos que Nicolás Maduro se vaya. No hay forma alguna que podamos tener democracia y libertad mientras ese señor siga usurpando el poder”, aseveró.

Juan Pablo Guanipa confesó temer por su integridad física, luego de este ataque en contra de su hermano, sin embargo, asegura que no desmayará en la lucha por devolver la democracia al país.

Etiquetas: Juan Pablo Guanipa | Nicolás Maduro | Tomás Guanipa