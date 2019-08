Juan Guaidó: la persecución al Parlamento no ha tenido frutos

Anaisa Rodríguez / 16 ago 2019.- El presidente encargado de Venezuela, designado por la AN, Juan Guaidó, dijo este viernes que la persecución e inhabilitación de diputados no detiene la lucha del país por un cambio político.



“Pese a la persecución los diputados se resisten en nombre de Venezuela, porque no es distinta la persecución a los medios de comunicación. Pero que sepa el régimen que no es a la fuerza que van a detener a un pueblo indoblegado, como está hoy Edgar Zambrano”, expresó desde la sede de AD, a propósito de cumplirse 100 días de la detención arbitraria del primer vicepresidente de la AN.

Guaidó resaltó: “Cuando tratan de perseguir a través de la cuenta bancaria a los diputados, está la respuesta de la comunidad internacional, ayer Turquía decía que el régimen no cumple con los estándares internacionales. Lamentablemente, porque ese dinero es de la República, es para atender a los venezolanos y ellos lo han robado han saqueado el oro y al arco minero para atender su paraestado”.

A la vez que aseveró: “En ese marco de persecución de arremeter han inhabilitado, enajenado supuestos bienes y ningún tipo de acción va a detener el ejercicio de una mayoría, de una Venezuela que ya no está dividida. Hoy no hay polarización en Venezuela, sino una gran mayoría del pueblo oprimido por un pequeñito grupo que utiliza las armas de la República y se roba el dinero para hambrearlo y generar control social”, finalizó.

Etiquetas: Edgar Zambrano | inhabilitación de diputados | Juan Guiadó