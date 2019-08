José Vicente Haro: AN debe indicar que integrantes del PSUV ya no son diputados

Anaisa Rodríguez / 16 ago 2019.- El abogado constitucionalista José Vicente Haro señaló este viernes que hay decenas de integrantes del PSUV que han perdido su condición de diputados a la AN por ocupar destinos públicos, estos deben ser identificados y replantear cuál debe ser el cuórum de instalación y funcionamiento del Parlamento.

“Se debe determinar, conforme al Art. 187 numeral 20 de la Constitución que personas de aquellas que fueron electas por el PSUV como diputados siguen o no siendo diputados principales o suplentes. Muchísimas de esas personas son alcaldes, gobernadores, ministros, constituyentes de lo que yo considero una ilegítima ANC y ya perdieron la condición de diputados. Así se puede determinar qué curules han quedado ya vacantes y de allí replantear cuál debe ser el cuórum de instalación, deliberación y funcionamiento de la AN, para así salir de la zona de peligro de no poder sesionar por falta de cuórum “, explicó durante una entrevista en Primera Página de Globovisión.

Haro resaltó que se deben tomar otras acciones para evitar la disolución del Parlamento y apuntó “la segunda medida es declarar en sesión permanente el parlamento, más allá de las sesiones extraordinarias que se han declarado ahora en receso parlamentario (…) y debe definirse “poder sesionar en cualquier parte del territorio nacional para evitar que se le bloquee el acceso al Palacio, que ya lo hemos visto anteriormente”.

Respecto a la inhabilitación política de varios opositores solicitada por el Contralor General designado por la ANC, Elvis Amoroso, Haro dijo “no tienen carácter constitucional, son violatorias de derechos políticos, tanto de los inhabilitados como de los electores. La Corte Interamericana de DDHH ha dicho que viola en general la Convención Americana de DDHH entre otros tratados internacionales. Estas acciones no corresponden a la Contraloría, ya que solo pueden ser tomadas por un tribunal mediante sentencia definitiva y firme”.

El experto en leyes, refirió a un posible adelanto de elecciones parlamentarias y destacó “no es constitucional, porque la AN tiene vigencia y es la representación de todos los venezolanos hasta el día 4 de enero del año 2021 a las 12 de la noche, ese es el período constitucional que le corresponde. No pueden pretender adelantarse las elecciones, las elecciones conforme a la constitución y la ley se tienen que hacer en el año 2020”.

A la vez que dijo “a finales de 2020, en noviembre, diciembre es lo que acorde a la ley de procesos electorales uno podría aceptar, dentro de un cronograma que se vaya a elaborar en el segundo semestre del año 2020. Lo que no se puede aceptar es que con el objeto de ir quitándole más fuerza al parlamento y a la acción política del parlamento se pretenda adelantar las elecciones para enero o para marzo de 2020”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | José Vicente Haro | Psuv