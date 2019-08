Rituales de muerte, de Barruencos a Santa Marta

El 28 de junio de 1914, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, capital de la provincia austro-húngara de Bosnia-Herzegovina, por Gavrilo Princip, extremista serbio y uno de los varios asesinos controlados por la Mano Negra, organización secreta de carácter terrorista de ideología “nacionalista” que tenía conexiones con elementos paneslavos del Gobierno de Serbia. Conocido como el Atentado de Sarajevo, sería uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial.

El fundador de la medicina antroposófica, Rudolf Steiner, precisa contenidos relacionados con las Sociedades Secretas: Los nombres de los miembros más elevados jamás aparecen en las listas de integrantes y, los hechos que se ocupan de magia negra, se exaltan para el misterio; documentos codificados no pueden ser comprendidos sino por los que poseen las correspondientes claves. ¿Por qué entonces el envenenamiento para Bolívar y el asesinato de Sucre?

En el V Congreso de Venerables Maestros y de Maestros en Cartagena de Indias de octubre 26 y 27 de 2001 se enuncia lo siguiente: ! Que la Masonería siga no siendo nada a los ojos del iluso; es la mejor prueba de su valor ! Pero, ¿se entiende lo que la misma organización consideró en Londres para la América Española con el proyecto Gran Colombia? No. ! La Masonería colombiana nunca ha sido partidaria de la Monarquía !

En febrero de 1829, el agente francés Charles Bresson es nombrado por su Majestad para obtener información: primero, cuáles son los motivos para que Colombia no hubiese podido pagar el empréstito contratado con Inglaterra; y, segundo, por qué se atribuía el gobierno británico el proyecto de hacerse ceder, en compensación por deudas, la zona del istmo de Panamá.

¿Acaso Inglaterra avizoraban el tráfico marítimo dividiendo el territorio a través de un canal de navegación? Bresson tendría la misión de buscar la verdad sobre el comercio interior, los intercambios con países del bloque, la legislación comercial y los movimientos que acusaban la separación del proyecto colombiano-británico; en las coincidencias y consecuencias, el 5 de agosto de 1829, Bolívar escribía al coronel inglés Patricio Cambell, encargado de negocios en Bogotá: “Estoy bien lejos de oponerme a la reorganización de Colombia con arreglo a las probadas instituciones de la sabia Europa. Al contrario, me alegría enormemente de esto y reanimaría mis fuerzas para ayudar a una obra que se podrá llamar de salud y que se cumpliría, no obstante con dificultades, si tuviésemos el apoyo de Inglaterra y de Francia juntas”.

Así se llega a enero de 1830, y en Bogotá se celebra una reunión secreta donde se plantean tres soluciones para el gobierno de la unión colombiana: Una forma monárquica absoluta; una forma republicana; y, una forma monárquica acordada, contando esta última con la entrega del territorio a un Príncipe Europeo de una casa reinante.

Sucre estaba en los planes de esta última: las nupcias del Mariscal con una aristócrata vinculada a la dinastía de los Borbones se anuncia en logia y, Bolívar, llevaría en su plan, toxinas de muerte política y física por quienes se plegaban “al nacionalismo criollo”. La guerra orquestada y financiada por Londres contra España y Francia se convertía en un inmenso caos, imposible de manejar: El desorden de la hacienda pública, la gruesa deuda con Inglaterra, el desesperante estado agropecuario, el sistema educacional, la situación no definida con los indígenas, la esclavitud y las revueltas intestinas, exigían medidas enérgicas y prontas con apoyo financiero externo; Colombia se mostraba dividida en cuatro sectores gobernados e influenciados por un Jefe militar: Maturín, Orinoco y Venezuela, bajo el General Páez; Zulia, Magdalena y el Istmo de Panamá bajo el General Montilla; Boyacá, Cundinamarca y Cauca, bajo el General Urdaneta; y, Ecuador, Asuay y Guayaquil, bajo el General Flores, ajustaban sus tropas para una nueva confrontación.

El asesinato parece lo posible y Lorenzo Caicedo, asistente que fue de Sucre, declaraba en el juicio sobre Berruecos: “Pude ver que el Mariscal tenía tres heridas de bala por cortados de plomo, es decir, con punta: una en el corazón, otra en una oreja y un tercero en el cuello. En la corbata se halló un cortado colgado; el cadáver estuvo expuesto sin que le hubiesen robado cosa alguna, ni equipaje, ni caballería y, Apolinar Morillo, reo principal del hecho, minutos antes de morir exclamaría en el patíbulo: “Yo pago con mi vida el crimen que he cometido, pero otras personas al oír los tiros que se disparaban contra su corazón, debían pedir perdón a Dios, por haber tramado el delito por el que soy castigado” Bolívar, caminaba por el sendero de la muerte anunciada.

“(…) Se prohíben en Colombia todas las sociedades, o confraternidades secretas, sea cual fuere la denominación de cada una. Los Gobernadores de las Provincias, por sí y por medio de los Jefes de Policía de los Cantones, disolverán e impedirán reuniones de las sociedades secretas, averiguando cuidadosamente si existen algunas en su respectiva Provincias (…)” Decreto de Bolívar del 8 de noviembre de 1828 “(…) En la historia, la propia palabra “secretismo” es repugnante en una sociedad libre y abierta; y nosotros estamos, como pueblo, inherentemente e históricamente opuesto a sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos. (…)” discurso John F. Kennedy el 27 de abril de 1961 resumen los posibles al parricidio.

Paul Auwaerter desvelaría parte del misterio: durante la Conferencia de Clínica y Patología Histórica celebrada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, EEUU, sostiene que la muerte de Bolívar sería causa y consecuencia: “por envenenamiento crónico por arsénico que condujo a una grave enfermedad respiratoria como resultado de beber agua contaminada”, y la presume accidental, pero Luis Salazar Martínez, en El parricidio de Santa Marta, acota detalles reveladores: “el victimario habría sido Fernando Bolívar, sobrino de El Libertador, en complicidad con Mariano Montilla y se ocultan otros nombres que van con la conspiración de septiembre de 1828. Jorge Mier Hoffman, emparentado con Joaquín de Mier y Benítez, le permitiría el acceso a documentos que demuestran que este noble español no sólo era fiel a Fernando VII, sino, que además, era un activo militante del batallón que combatía en contra de Bolívar. ¿Qué hacía Bolívar en la casa del enemigo?

Menester que se diga la verdad, asegura Mier Hoffman, Bolívar no murió en la Quinta San Pedro Alejandrino. ¿Pero dónde, si lo oculta el Misterio de Sociedades Secretas? La investigación lo lleva a descubrir documentos debidamente notariados que detallan procesos de inhumación para tres fosas distintas dentro de la catedral de Santa Marta que conducen, a su vez, a un Juez de la ciudad que se llevó los restos para su casa; tiempo después, serían confiscados por el Gobernador y de nuevo inhumados en la catedral.

¿Pero, eran de Bolívar?

Un entramado para afirmar que entre terremotos, profanaciones, rayos y robos, se perdieron los despojos de El Libertador o fueron desaparecidos para evitar su culto. Sería en mayo de 1842 cuando una comisión viajaría a Santa Marta con el encargo de repatriarlos; el Dr. José María Vargas formaría parte de la misión. Tenía vínculos con la logia Lautaro y en especial, con las de Londres y había formado parte de La Cosiata que extrañó a Bolívar; como diputado por Caracas, aprobó la Gaceta de Venezuela para oponerse al proyecto Gran Colombia y al momento de constatar los restos que estaban en la catedral de Santa Marta, escribiría en su Informe: !Son los que aparecen en el sarcófago!

Vargas, con estudios de filosofía, teosofía y medicina, explican la amplia cultura científica y humanística que poseía y, una vez en Londres, graduado de médico cirujano, estudiaría patologías en las enfermedades de los ojos, orígenes de la malaria y fiebre amarilla, análisis sobre plantas tropicales y sobre aguas; y, sostendría relaciones con célebres hombres de ciencia, participando además en reuniones de masonería de alto grado. Con ese conocimiento ¿por qué José María Vargas omitió detalles de importancia en la osamenta al no identificar el esqueleto, medir sus huesos, dibujar la estructura, indicar detalles, edad, sexo, morfología esquelética, en fin, datos que comprende la patología, y más aún, ¿por qué no fueron clasificados antes de ser sellados en urna de plomo? En Obras Escogidas del Padre Fray Benito Gerónimo Feijoo refiere: “Cuando se practicaba sepultar los cadáveres en bovedillas, o en “urnas de plomo”, en mármol o en troncos huecos de árboles, se presume el temor a que el hombre volviese a la vida”. ¿Conocía el Dr. Vargas que aquello que observaba no eran los despojos de El Libertador? No se explica. Bolívar parecía radiactivo.

Luis Alberto Revelo entiende el origen del caos reinante para 1830 en Colombia en las apetencias de los precursores independentistas que despertaron codicia y ansias de riqueza en Inglaterra en 1811, al propiciar fiebre de inversión especulativa hacia la América Española y poder asociado para establecer compañías de explotación mi­nera, transporte naviero, servicios y la más terrible de las apetencias: la entrega del territorio independizado a una potencia extranjera.

La comunicación del agente Luis López Méndez detallan con vehemencia pormenores comprometedores a la negociación en 1818, mediante carta que explica a Bolívar la oferta financiera de Londres y convendrían en objeciones, pero el empréstito había sido acordado por la Banca de Londres y los recursos entregados, el endeudamiento se presentaba leonino para la recién creada unión latinoamericana. ¿Qué hacer? Venezuela pagaría su precio tiempo después, cuando la marina de guerra del Imperio Británico, el Imperio alemán y el Reino de Italia, franquearon las costas y puertos venezolanos exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas. El bloqueo naval con la intervención militar tendría su final con el Protocolo de Washington el 13 de febrero de 1903, donde se establecía que los EEUU servirían de mediadores como partido neutral en la negociación; La acción estipularía la doctrina Monroe. ! América para los Americanos !

En el centenario de la muerte de El Libertador en 1930 se pagarían las deudas contraídas, con el 30% de los ingresos provenientes de aduana, pero, los cambios políticos que surgieron con Juan Vicente Gómez, teniendo como base el petróleo, darían el finiquito, pero aparecerían otros, más complicados y de más gravedad:

Del otrora militarismo y populismo asociado con las haciendas para hacerse del poder, la ignorancia que se unía al caudillismo de partidos políticos y en un traspiés de vida democrática, nacía el Estado Criminal Militarista. La era venezolana del petróleo, pasaba a la explotación del oro, coltan, diamantes, uranio y servicios para el tráfico de lo ilícito, y vinculaba a la intervención al cubano castrismo en la toma del poder, en ese juego de delincuencia organizada, se miraba en el siglo XXI el socialismo bolivariano de presunto ideal patriótico anti imperialista. “América ya no era para los americanos”, Rusia, China, Turquía e Irán asumen una nueva intervención y las deudas otras.

