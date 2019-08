José Guerra: No existe inflación en dólares sino en bolívares

Jhoan Meléndez / 27 ago 2019.- El diputado a la AN José Guerra indicó que intentar prohibir las transacciones en dólares es como “tratar de prohibir la ley de la gravedad”, además aseguró que “no hay inflación en dólares sino en la moneda que se emite, en esto caso los bolívares”.



“Prohibir las transacciones en dólares es como tratar de prohibir la ley de la gravedad, ¿se puede prohibir esta ley? no. Si hay hiperinflación y la gente no confía en el bolívar, lo que va a pasar es que será sustituido por el dólar o el euro”, señala Guerra en entrevista a Mariana Reyes en TV Venezuela.

Guerra señaló que cuando una moneda se deprecia “estamos en una pérdida de valor y esto suele ocurrir porque la gente anticipa que algo va a pasar, y eso es que los precios van a subir por la devaluación de los meses previos, entonces antes de vender los dólares, son vendidos más caros para poder comprar los productos que subirán de precio… El gobierno ha venido utilizando la devaluación para rendir los bolívares”.

El parlamentario agregó que si no fuese por las remesas “hay sectores que no pudiesen comer, esa es la realidad a la que nos llevó este régimen”.

Por último desestimó que el Gobierno de Maduro pueda controlar el envío de remesas a los venezolanos. “No lo van a poder controlar porque tendría que saber entonces que cada transacción es una venta de dólares o de cualquier producto… El día que lo traten de controlar se acabarán las remesas y será peor la situación”, puntualizó.

