Maduro, Tump y Datanálisis

La encuestadora Datanálisis realizó un estudio entre el 13 y el 29 de julio de 2019 y sus resultados son relevadores de la precepción de los venezolanos que viven en el país acerca de la situación nacional y también sobre la valoración de Nicolás Maduro. Según el estudio de campo, Maduro es el presidente más impopular que ha tenido Venezuela, si se pudiese inferir la aceptación o rechazo de un presidente a partir de ciertos indicios, desde que José Antonio Páez ocupó la presidencia de la República una vez disuelta la Gran Colombia en 1830.

Aquí los números. El 93,4% de los encuestados consideró que la situación del país es mala y solamente un 6,5% la apreció como buena. El principal problema que sufren los venezolanos es el económico, en particular la inflación lidera con un 38%, explicado este hecho por la hiperinflación. Lo más importantes es lo siguiente. Cuando se le pregunta a los entrevistados sobre los responsables de los problemas, los hechos no dejan lugar a dudas: 67,5% los atribuye a Maduro y al gobierno, 1,5% a Estados Unidos, 0,5% a la Asamblea Nacional, un pírrico 0,5% a la cacareada guerra económica y apenas 0,6% a los empresarios. Conclusión preliminar, el pueblo está muy claro y la maquinaria propagandística del régimen no ha podido confundir a este pueblo.

Entremos ahora a ver la valoración de Maduro en la opinión pública. El 85% considera negativa su gestión en tanto que un minúsculo 13% la estima como positiva. Pero de ese 13% casi la mitad, el 6%, la considera de regular hacia buena, lo que refleja la precariedad de ese apoyo. Pero Maduro en su rodada está arrastrando a todos los dirigentes del PSUV y al partido mismo. Así, Diosdado Cabello, tiene una imagen positiva de 10% y un rechazo de 88%, todo un record mundial. Incluso Héctor Rodríguez, el mejor cuadro del Psuv en la actualidad, también fue tocado por el desprestigio de Maduro, por cuanto apenas un 11% considera positiva su gestión en tanto que 81% la evalúa como negativa. Pero de esta hecatombe de popularidad tampoco se salvaron el General en Jefe Vladimir Padrino López ni la FAN. El 86% de los venezolanos dijo que la gestión del General en Jefe Padrino es negativa y solamente 10% la valora como positiva y lo peor es esto, la imagen negativa de la FAN trepa hasta 85% la misma que la de Maduro y apenas 12% tiene una percepción positiva. Esto es muy preocupante y sirve para reflexionar sobre el futuro y destino de la institución armada. La visión positiva de Trump supera a todos los líderes del régimen juntos con 34%. Así estamos en Venezuela.

Al Psuv no le fue mejor, su apoyo cayó al 12,5% después de haber gozado de un apoyo de 54% en marzo de 2013. Maduro también barrió con el partido de Chávez. Si por algún hecho o acuerdo se realizaran unas elecciones, los venezolanos hoy votarían en un 72% por Juan Guaidó y en un 23% por Maduro. Ningún aspirante desde el gobierno ha tenido tan poca disposición a ser votado como Maduro actualmente. Por estos hechos es que este régimen es insostenible y el cambio habrá de venir. Y mientras más rápido mejor para todos, incluso para los chavistas hoy desesperados y arruinados por este régimen nefasto. No hay ni habrá régimen que pueda mantenerse solamente con el uso de la represión.

vaya al foro

Etiquetas: José Guerra