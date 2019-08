José Guerra: El salario se volvió polvo cósmico

Elías Rivas / 9 ago 2019.- El economista y diputado de la Asamblea Nacional por Caracas, José Guerra, lamentó el panorama económico que presentara este jueves la Comisión de Finanzas del Parlamento en relación a 33 % de inflación en julio, lo que conlleva a una hiperinflación anual que supera 1.500 por ciento.

“Esto ocurre en un contexto que debemos tener muy presente, es una inflación muy alta, pero no hay crédito bancario. Es decir, ahora con el crédito reducido literalmente a cero, esto es que de cada 100 bolívares que depositan en el banco, esos 100 los toma el gobierno y el banco no puede generar crédito. Esas cifras lo que reflejan es una devaluación del signo monetario, solo en julio se depreció casi 50 %, y esto se genera por el hecho de que la devaluación es todavía más agresiva”, dijo Guerra durante una entrevista con César Miguel Rondón en su programa Al Punto y Seguimos.

El economista de igual manera condenó que el país esté atravesando por un proceso de “dolarización desordenada”.

“Esto es caótico, cada quien pone un precio, compre y vende, y eso no está mal, pero como no hay orden, vemos un desorden en el precio, no hay ente regulador y cuando la dolarización es así, desordenada, empiezan a subir los precios. La inflación se mide en tu propia moneda, cuando vamos a buscar los precios los vemos marcados en dólares, entonces es un problema técnico muy difícil de resolver. Todo esto señala algo más lamentable y es la pulverización del salario a 3 dólares. El salario se volvió polvo cósmico”, explicó Guerra.

Recalcó que los estratos sociales en Venezuela ahora se clasifican en quienes reciben remesas de familiares en el extranjero y quienes no corren con la misma suerte.

“Si un trabajador gana uno o dos salarios mínimos no puede vivir. El número de familias que viven de remesas cada vez es más creciente, de otra forma la persona no puede vivir. Ahora hay una división de clases, el que recibe remesas y el que no. El que no recibe está condenado a pasar hambre, el que recibe puede medianamente comprar algunas cosas, esa es la nueva sociedad en Venezuela”, precisó.

José Guerra quien forma parte del capítulo de Economía del Plan País que ofrece Juan Guaidó, asegura que allí está estipulado una estrategia que puede -según señaló- recuperar los salarios, abatir la hiperinflación y hacer que crezca la economía.

“La prioridad del Plan País es el problema eléctrico, porque sin electricidad no funcionamos, pero desde el punto de vista macroeconómico la recuperación económica del país es sumamente importante: parar la emisión de dinero inorgánico del BCV, crear políticas fiscales y políticas cambiarias, yo te aseguro que con ese esquema abatimos la hiperinflación muy rápido, pero primero tenemos que salir de esta”, finalizó Guerra, haciendo referencia en este último comentarioal gobierno de Nicolás Maduro.

Etiquetas: dolarización desordenada | José Guerra | salario mínimo