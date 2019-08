¿Es verdad la unidad de la oposición?

“En las cosas necesarias, unidad, en las dudosas, la libertad, y en todos, la caridad”. San Agustín

Hay quienes piensan, y con sobradas razones, que la oposición no está tan unida como lo proclaman. Lamentablemente hay que reconocer esa verdad. A los sectores democráticos no sólo lo dividen y separan las ideologías, los colores, los enfoques y las estrategias para enfrentar con posibilidades de éxito al régimen usurpador. Esas diferencias en buena medida se superan con alianzas electorales y se logran los objetivos, pero inmediatamente, regresa la atomización. Es la unidad en medio de la diversidad. No hay novedad.

La peor división en la oposición, hay que decirlo, son los odios que albergan muchos líderes, dirigentes y militantes. El odio que inoculó Chávez en la sociedad fue terrorífico, al extremo, que dividió familias y vecinos. Ese daño está hecho y no se detiene. La cúpula del chavismo se encarga de acicatearlo, estimularlo y mantenerlo vivo. Lo llaman polarización, pero es odio inducido para incitar la división. Es una política comunista y fascista para continuar desde el poder el proceso de destrucción nacional. Lo que está a la vista no necesita anteojos.

Volviendo a la división en la oposición es fácil identificar tres factores:

1- Los odios que repito albergan muchos líderes, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas. Odios viejos y nuevos afloran en cada momento y cada instante. Lo pernicioso es que están permeando hacia las nuevas generaciones. Jóvenes que odian porque lo inducen a odiar los viejos para mantener lealtades y no permitir que se les alejen del redil. “Ese tipo es traidor no te acerques a él, cuídate” y los chamos lo creen y heredan odios. Muy lamentable.

2- Las ambiciones personales y grupales. La unidad es sólo posible si sólo si, es alrededor de mi liderazgo o de mi partido. Y cuando lo logran en la campaña electoral cuidan esa unidad como la niña de sus ojos, pero una vez que obtienen el triunfo, aflora el odio y el sectarismo. Este gobierno es mío y de mi partido y si acaso reparten algunas migajas y no por solidaridad sino para buscar incondicionalidad. La vulgar utilización del poder para someter y doblegar al que quiera acercarse y aceptar el mendrugo. La necesidad obliga, pero acrecienta los odios.

3- Los “oposicionistas” que se pasan de vivos. Están con Dios y con el diablo. Hacen oposición acomodaticia. Están contra el régimen usurpador, se desgañitan con un discurso opositor e inmediatamente se dejan ver las costuras. Tenemos que ir a cualquier escenario de diálogo y a cuanta elección convoque el régimen usurpador sin exigir condiciones. El pueblo los tiene bien identificados y, cuando participan, le da la espalda. Ejemplos recientes lo confirman.

En concreto: la oposición tiene que superar los odios, relegar las ambiciones y deslindar los campos en la oposición. Entiendo que la realidad que develo herirá algunas susceptibilidades. En todo caso estas reflexiones surgen del dolor que siento al ver que no hemos podido superar esos tres criminales escollos. Es una opinión que emito porque conozco el monstruo desde sus entrañas. No nos continuemos engañando.

La unidad de la oposición, como decía mi abuelita, está pegada con saliva de loro y, para que podamos tener posibilidades de éxito, hay que unirla con pega tanque. Por ahora, no hay unidad en la oposición y esa lamentable situación, le permite al usurpador, con razón, hablar de las oposiciones. No esquivemos la realidad. No es culpa del ciego sino de quien o quienes le dan el garrote ¡Vale!

Twitter: @Cheotigre

[email protected]

[email protected]

http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/

http//www.aldabonazos.blogspot.com

vaya al foro

Etiquetas: José "Cheo" Salazar