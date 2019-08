Gil Yepes: Oficialismo se fue de Barbados para comprar más tiempo

Oleg Kostko / 12 ago 2019.- El presidente de la Asociación Civil Centro Democracia y director de Datanálisis, José Antonio Gil Yepes, aseguró este lunes que el oficialismo se fue de Barbados para comprar más tiempo ante la llegada de enero del 2020 una vez se cambie la directiva o incluso hasta la fecha de las parlamentarias.

“Yo creo que el Gobierno se retiró de esa negociación porque lo que busca es llegar al 5 de enero del 2020 a ver qué pasa si logra con algunos disidentes de la oposición (…) logra reunir un grupo suficientemente grande para reunir una directiva mixta de la AN porque sería una forma de obtener más tiempo hasta llegar a unas parlamentarias”, expresó Gil Yepes en una entrevista concedida a Unión Radio.

Agregó que según los estudios de Datanálisis el grueso del país apoya el diálogo en Barbados asi como una eventual elección que saliera del mismo. ““Hay una gran expectativa sobre esa negociación porque hace un mes preguntamos en Datanálisis en una encuesta qué tendría que suceder para que haya un cambio de Gobierno y las dos opciones más votadas fue un golpe de estado y una invasión militar, hoy en día no es así la primera opción que aparece como la más escogida son elecciones libres luego de una negociación”.

Previamente, dijo que el chavismo no se ha atrevido a tomar acciones directas contra Guaidó por temor a las represalias que tome EEUU. “¿Por qué no han intentado meter preso a Guaidó? Porque eso traería unas sanciones mucho más fuertes lo cual el Gobierno quiere evitar, si el gobierno sube el tono de una manera muy considerable con el trato a Guaidó o se sospecha que puede disolver la AN se pone en evidencia ¿o procede o tuviste miedo a proceder?”, dijo.

Lea más: Vecchio: Cabello está molesto porque negociaron y lo dejaron por fuera

vaya al foro

Etiquetas: Barbados | José Antonio Gil Yépez | oficialismo