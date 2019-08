ND / 21 ago 2019.- El asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, confirmó este miércoles que la Casa Blanca y representantes del gobierno de Nicolás Maduro ha habido contactos “desde hace meses”.



“Como el presidente (Donald Trump) ha declarado en varias ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Los únicos puntos discutidos por aquellos que están conversando a espaldas de Maduro son su salida del poder y la realización de elecciones libres y justas”, dijo Bolton vía Twitter, luego que Nicolás Maduro dijera en televisión nacional que sus funcionarios sí han tenido acercamientos con el gobierno de Trump, contrariando las palabras de Cabello quien dijo hace poco lo contrario.

“Voy a contar algo que es secreto, nadie lo puede saber (…) Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido”, aseguró Maduro en cadena nacional.

Trump había anunciado horas antes que su gobierno sostiene conversaciones con funcionarios de Maduro “de muy alto nivel”.

“Estamos hablando con varios representantes de Venezuela (…) No quiero decir con quién, pero estamos hablando con ellos a muy alto nivel”, aseveró.

As the President has repeatedly stated, to end the pilfering of the Venezuelan people’s resources and continued repression, Maduro must go. The only items discussed by those who are reaching out behind Maduro’s back are his departure and free and fair elections.

